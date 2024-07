buten un binnen WM in Wuxi: Bremer Nachwuchspaar scheitert knapp vor dem Finale Stand: 18.07.2024 17:06 Uhr

Dmytrii Forostianov und Helene Novalee Tilgert haben den Sprung ins Junioren-WM-Finale verpasst. Die Trauer hält sich bei den Bremern allerdings in Grenzen.

Von Julian Meiser

Ein weiteres Bremer Tanzmärchen im Junioren-Bereich bleibt aus: Dmytrii Forostianov und Helene Novalee Tilgert vom Grün-Gold-Club Bremen sind bei der Weltmeisterschaft im chinesischen Wuxi ausgeschieden. Angetreten waren sie im Standardtanz.

Am Donnerstag verpassten die beiden 17-Jährigen den Sprung in die Top sechs – und somit ins Finale. Insgesamt hatten 56 Tanzpaare in ihrer Altersklasse an der Standard-WM teilgenommen.

Vorsitzender Jens Steinmann ist stolz

Trotz des Ausscheidens haben Forostianov und Tilgert eine bemerkenswerte Leistung abgeliefert, schließlich stehen die beiden erst seit einem Jahr gemeinsam auf dem Parkett.

Entsprechend gratulierte der Grün-Gold-Club seinem Nachwuchs-Duo via Social Media zu einem "Superturnier". Auch Grün-Gold-Vorsitzender Jens Steinmann, der mit vor Ort ist, um die Tänzerinnen und Tänzer seines Vereins zu unterstützen, lobte die beiden.

Leider kein Finale, aber wir sind stolz auf die beiden.

(Jens Steinmann, Vorsitzender Grün-Gold-Club)

Am Mittwoch hatte bereits ein anderes junges Tanzpaar aus Bremen für Aufsehen gesorgt: Bei ihrem WM-Debüt im Latein-Tanz überzeugten Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite die Jury und gewannen in ihrer Altersklasse (Junioren II) auf Anhieb die Goldmedaille. Bayraktar und Kuraite sind erst 15 Jahre alt.

