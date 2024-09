buten un binnen Wieder Vizeweltmeister: 15-jähriges Bremer Tanzpaar 2. im Standard Stand: 14.09.2024 21:49 Uhr

Wie bereits im vergangenen Jahr haben Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite vom Grün-Gold-Club bei der Junioren-WM im Standard den Titel nur knapp verpasst.

Von Petra Philippsen

Sie trugen zwar die Startnummer 13 auf dem Rücken, doch das letzte Quäntchen Glück hat sie Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite am Samstagabend nicht gebracht. Wie schon im Vorjahr reichte es für die beiden 15-Jährigen vom Bremer Grün-Gold-Club knapp nicht zum Weltmeistertitel im Standard – sie wurden erneut Zweite.

Strahlende Vizeweltmeister: Yigit Bayraktar und Lukrecija (links) neben den Siegern Rumänen Radu Raul Gabriel/Usvat Ioana und Ciprian Nucaru/Alexandrina Martinova aus Moldau.

Acht Stunden lang dauerte der Wettbewerb der Junioren II Klasse, also der 14- und 15-Jährigen, im rumänischen Timisoara. 55 Paare starteten mittags in die erste von fünf Runden, angefeuert von gut 500 Zuschauern. Im Finale hatte sich abends das Feld dann auf die besten sechs Paare reduziert – und Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite waren dabei.

Die beiden Schüler hatten vor der WM wieder acht Stunden täglich und mehr trainiert, Roberto Albanese hatte ihnen den letzten Feinschliff verpasst. Und sie brauchten sich nichts vorzuwerfen. In allen fünf Runden zeigten die beiden in den fünf Standardtänzen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep hervorragende Leistungen.

Rumänisches Paar wird Weltmeister

Die Chemie zwischen Bayraktar und Kuraite, die seit vier Jahren zusammen tanzen, stimmte vom ersten Moment an und macht die besondere Ausstrahlung dieses jungen Paares auf dem Parkett aus. Technisch gab es nicht viel auszusetzen, doch bei einem Urteil von neun Wertungsrichtern spielt am Ende immer auch der persönliche Geschmack und ein wenig wohl der Heimvorteil mit.

Schon vor einem Jahr mussten sich die Bremer bei der WM in Rumänien einem rumänischen Paar geschlagen geben, an diesem Abend war es genauso. Radu Raul Gabriel und Usvat Ioana holten sich dem WM-Titel im Standard. Doch Bayraktar und Kuraite waren dennoch stolz auf ihre Leistung. Sie hatten ihr Bestes gegeben und für manchen in der Halle waren sie auch die Besten gewesen. Doch so läuft es manchmal im Tanzsport, damit muss man leben und das taten die Teenager auch.

Nächste WM der 10 Tänze wartet bereits

Yigit Bayraktar und Lukrecija Kuraite sind Weltmeister im Latein, Vizeweltmeister im Standard und wollen ihren WM-Titel über die 10 Tänze als nächstes verteidigen.

Sicherlich auch, weil sie wissen, dass in zwei Wochen (28. September) in Kosice bereits die WM über die zehn Tänze ansteht – und dort gehen Bayraktar und Kuraite als Titelverteidiger ins Rennen. Den WM-Titel der Junioren II Latein hatten die beiden Grün-Gold-Tänzer bereits im Juli gewonnen. Alle drei Titel in einer Altersklasse zur selben Zeit zu halten, ist im Tanzsport eine absolute Seltenheit. Fast schon ein Mythos. Und für Bayraktar und Kuraite wird er in diesem Jahr nicht mehr passieren.

Doch das ist nur ein Grund mehr für die beiden, es beim nächsten Wettbewerb wieder zu versuchen und die Wertungsrichter mit ihrer tänzerischen Qualität und ihrer Ausstrahlung von sich zu überzeugen. Nach der Rückkehr aus Rumänien geht das Training direkt weiter. Der Countdown zur nächsten WM läuft bereits.

Ergebnis Finale Junioren-WM Standard: Platz Tanzpaar Nationalität 1. Radu Raul Gabriel & Usvat Ioana Rumänien 2. Yigit Bayraktar & Lukrecija Kuraite Deutschland 3. Ciprian Nucaru & Alexandrina Martinova Moldau 4. Eli David & Yael Kagan Israel 5. Martin Makarov & Regina Peik Estland 6. Sabin Alexandru-Marian & Dediu Alessandra Maria Rumänien

