buten un binnen Werner über Werders Sieg in Paderborn: "Waren etwas kaltschnäuziger"

Beim 1:0 in Paderborn reichte den Bremern, dass sie einen Fehler des Gegners ausnutzten. Marvin Ducksch lobte, dass Werder in Ostwestfalen den Kampf angenommen hat.

Von Karsten Lübben

Das erhoffte Spektakel wurde Werders DFB-Pokal-Spiel in Paderborn nicht, doch für die Bremer zählte am Ende nur der Einzug in das Achtelfinale. "Es geht im Pokal darum, dass man im Wettbewerb bleibt", stellte Coach Ole Werner im Anschluss im ARD-Interview klar. "Wir sind sehr, sehr froh darüber. Ich glaube, dass wir das erwartet schwere Spiel gesehen haben."

Die Partien zwischen Werder und den Paderbornern verliefen in der Vergangenheit tatsächlich wilder. Vor zwei Jahren stand es im Pokal nach 120 Minuten 2:2, ehe die Bremer im Elfmeterschießen verloren. In der 2. Liga gewannen die Ostwestfalen in der Saison 2021/22 mit 4:1 im Weser-Stadion. Im Rückspiel revanchierten die Bremer sich dann und holten beim 4:3 in Paderborn die Punkte. Dass sich dieses Mal eine andere Partie entwickelte, lag für Werner auch am schlechten Platz in der Paderborner Arena, der beiden Teams das Leben schwer gemacht hat.

Es hat sich dann ein Kampfspiel entwickelt. In diesem waren wir effektiver, etwas kaltschnäuziger als der Gegner.

(Werder-Coach Ole Werner )

Ducksch lobt Werders Einstellung

Für den Sieg sorgte Marvin Ducksch, der in der 30. Minute den Bremer Siegtreffer erzielte. "Wir wissen, dass es nicht unsere fußballerisch beste Leistung war", räumte der Mittelstürmer ein. "Aber vom Kampf, vom Fighten, vom 'Alles-in-die-Waagschale-werfen' war alles da. Deshalb bin ich trotzdem sehr zufrieden."

Das Paderborner Stadion kennt Ducksch schon aus seiner Zeit dort. In der Saison 2015/16 spielte er mit dem Klub in der Bundesliga. In neun Einsätzen gelang ihm damals aber nur ein Tor. Es sei schön, mal wieder da zu sein und alte Gesichter wiederzusehen, beteuerte er, doch "der Platz ist leider immer noch so schlecht geblieben".

Zudem ärgerte sich Ducksch darüber, dass die Bremer so einige Konterchancen nicht genutzt haben, um mit dem 2:0 das Spiel zu entschieden. Doch dafür hat es geklappt, hinten die Null zu halten. "Wir", so Ducksch, "haben uns in jede Situation reingeworfen und einen Fehler ausgenutzt. Somit kann man auch sagen, dass man verdient eine Runde weiter ist."

