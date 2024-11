buten un binnen Werner über Matchwinner Burke: "Kann immer etwas Besonderes machen" Stand: 09.11.2024 18:17 Uhr

Gegen Holstein Kiel sorgte Oliver Burke für den Bremer Sieg. An der Weser war der Schotte eigentlich schon abgeschrieben, doch nun ist sein Standing wieder gestiegen.

Von Karsten Lübben

Bis kurz vor Schluss schien es für die Werder-Fans im Weser-Stadion ein trister Novemberabend zu werden. Selbst gegen Holstein Kiel, so sah es aus, sollte es nicht mit dem ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison klappen. Dann schlug jedoch einer zu, der eigentlich längst nicht mehr da sein sollte. Allzu gerne hätten die Bremer im Sommer Oliver Burke abgegeben, doch ein Transfer kam nicht zustande.

Bei Werder, so dachten alle, wird der Schotte keine Rolle mehr spielen. Seit Anfang Oktober erhält er in den Schlussminuten jedoch immer wieder ein paar Minuten als Einwechselspieler. Am Samstag kam er nun in der 78. Minute für Marvin Ducksch aufs Feld – und nutzte seine Chance.

Coach Werner lobt Burke

Nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Keke Topp schraubte Burke sich im Strafraum hoch und traf mit seinem Kopfball zum 2:1 direkt in den Winkel des Tors. "Unsere Joker haben einfach einen guten Job gemacht", sagte Coach Ole Werner im Anschluss im ARD-Interview. Burke erhielt dabei ein kleines Sonderlob.

Er ist ein Spieler, der von der Bank immer etwas Besonderes machen kann. Das hat er nicht zum ersten Mal bewiesen. Er ist ein Spieler, der einen Gegner nochmal vor eine andere Aufgabe stellt und auch richtig Qualität mitbringt.

(Ole Werder im ARD-Interview)

Werner stellt bei Burke klare Verbesserungen fest

Oliver Burke platzierte seinen Kopfball gegen die Kieler perfekt. Kurz vor Schluss erzielte er den 2:1-Siegtreffer.

Im Sommer, erzählte Werner, habe es viele Gespräche mit Burke gegeben. Und bei diesen habe ein Wechsel immer im Raum gestanden. Dabei habe er Burke auch verdeutlicht, dass es letztlich darauf ankomme, wie er trainiere und wie konzentriert er bei der Sache sei. "Seit Wochen, eigentlich seit Monaten, präsentiert er sich anders als noch vor seiner Leihe", erläuterte Werner. In der vergangenen Saison hatte Werder ihn an Birmingham City in die 2. Liga Englands verliehen. Dort fand Burke jedoch nicht sein Glück.

Bei Werder ist der 27-Jährige nun zumindest nicht mehr außen vor. Die Frage bei Burke, so Werner, sei immer, wie dieser mit seiner Situation umgehe. "Das macht er in den letzten Wochen und Monaten wirklich hervorragend. Deshalb hat er sich das auch verdient." Gleichwohl: Trotz des berauschenden Endes am Samstagabend dürfte für Burke auch in den kommenden Wochen nicht mehr als die Joker-Rolle drin sein.

