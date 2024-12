buten un binnen Werders Tormaschine Ducksch und 4 weitere Fakten zum Union-Duell Stand: 21.12.2024 01:30 Uhr

Ab 15:30 Uhr wollen die Bremer den zweiten Heimsieg der Saison einfahren. Doch Gegner Union Berlin hat bisher sehr gerne Punkte im Weser-Stadion eingesammelt.

1. Bremen orientiert sich nach oben

Werder Bremen surft in dieser Saison entspannt durch das Mittelfeld der Bundesliga und kann nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen sogar nach oben schauen. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt nur einen Zähler. Vier Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen blieben die Bremer in dieser Saison noch nicht.

2. Union blieb nur einmal länger sieglos

Union Berlin gewann keines der letzten sieben Bundesliga-Spiele, es gab drei Remis und vier Niederlagen. Nur einmal hatte Union in der Bundesliga eine längere Negativserie, im Herbst 2023 waren es zehn sieglose Bundesliga-Spiele in Folge. An den vergangenen sieben Spieltagen sammelten nur Bochum und Heidenheim weniger Punkte (zwei beziehungsweise einen) als Union (drei), das sich dank des guten Saisonstarts aber immer noch in sicheren Gefilden bewegt.

3. Union holte gegen Bremen jede Menge Punkte

Bremen war zuletzt einer der Lieblingsgegner der Eisernen: Union gewann sechs der letzten sieben Bundesliga-Duelle gegen Werder. Nur gegen den 1. FC Köln feierten die Eisernen mehr Bundesliga-Siege (sieben) als gegen die Grün-Weißen (sechs). Mehr Auswärtssiege als in Bremen (drei) gelangen Union in seiner Bundesliga-Geschichte bei keinem Verein. Remis trennten sich beide Vereine noch nie, weder in der Bundesliga noch beim einzigen Duell im DFB-Pokal (0:5-Heimniederlage von Union im August 2009)

4. Steigerung im eigenen Stadion

Nachdem Werder Bremen aus den ersten drei Heimspielen dieser Saison nur einen Punkt geholt hatte und jeweils torlos geblieben war, gab es aus den jüngsten drei Heimspielen fünf Punkte und sechs Treffer (jeweils zwei pro Partie). Eine durchaus beachtliche Ausbeute, gehörten doch neben Aufsteiger Kiel (2:1) auch Leverkusen und Stuttgart zu den Gegnern (jeweils 2:2).

5. Ducksch gegen Union immer gefährlich

Marvin Ducksch zeigt auch in dieser Saison wieder ein sehr konstantes Leistungsniveau, ist mit vier Toren und sechs Torvorlagen erneut Bremens Top-Scorer. Bei St. Pauli hat er sich für Union mit einem Treffer warm geschossen: Gegen die Eisernen war Ducksch seit dem Bremer Aufstieg 2022 an allen vier Werder-Treffern beteiligt – einen schoss er selbst, drei legte er auf.

