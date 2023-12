buten un binnen Werders Tischtennis-Team gewinnt 3:1 gegen Vizemeister Saarbrücken Stand: 17.12.2023 18:31 Uhr

Die vollgepackten Vorweihnachtstage haben für die Bremer gut begonnen. Bei der ersten von drei Partien innerhalb von sechs Tagen konnten sie am Sonntag einen 3:1-Sieg feiern.

In der Klaus-Dieter-Fischer-Halle brachte Mattias Falck Werder gegen den 1. FC Saarbrücken in Führung. Der Schwede, der mit Magenproblemen spielen musste, gewann sein erstes Spiel gegen Cedric Meissner mit 3:0 nach Sätzen (11:8, 11:9, 11:9). "Mattias ging es den ganzen Tag schlecht, eigentlich sollte er nur ein Spiel machen. Aber er wollte es gegen Jorgic probieren und so gekämpft, obwohl er keine Energie hatte und dieses Spiel noch gedreht", sagte Werder-Trainer Cristian Tamas. "Das ist einfach Mattias' Qualität, dass er im Kopf so stark ist."

Ich habe gestern offenbar irgendwas Falsches gegessen. Mir ging es richtig schlecht. Irgendwie habe ich es geschafft, aber wir hatten sehr viel Glück heute.

(Werder-Spieler Mattias Falck)

Danach konnten die Saarbrücker, bei denen Patrick Franziska und Yuto Muramatsu nicht zum Einsatz kamen, jedoch zum 1:1 ausgleichen. Darko Jorgic setzte sich souverän gegen den Bremer Christian Pletea (11:6, 11:1, 11:7) durch.

Falck holt Rückstand auf

Kirill Gerassimenko sorgte im Anschluss für das 2:1 für Werder. Gegen Cedric Nuytinck behielt er die Oberhand (11:4, 13:11, 11:9), sodass Saarbrückens Darko Jorgic im Duell mit Falck bereits unter Druck stand. Beide lieferten sich ein enges Duell, bei dem Jorgic mit 11:7 und 13:11 die ersten beiden Sätze für sich entscheiden konnte.

Gegen Darko habe ich so viele Kanten- und Netzbälle gehabt, das hat ihn richtig frustriert und er fing an, Fehler zu machen. Ein sehr glücklicher Sieg für mich, aber den Gesamtsieg nehmen wir gerne mit.

(Werder-Spieler Mattias Falck)

Danach schlug Falck jedoch zurück und glich in den folgenden beiden Sätzen zum 2:2 aus (11:6, 11:5). Im entscheidenden fünften Satz setzte sich der Bremer schließlich mit 11:6 durch und sorgte somit für den Bremer Sieg gegen den amtierenden Vizemeister.

700 Zuschauer tragen Werder zum Sieg

Im Anschluss zeigte sich Chefcoach Tamas zufrieden – vor allem auch mit der Kulisse. Denn die 700 Zuschauer in der Halle sorgten für reichlich Unterstützung. "Natürlich hatten wir auch etwas Glück, aber diesen Sieg haben wir uns verdient", sagte er. "Den Schwung von heute nehmen wir mit."

Es ist toll, dass wir vor so einer Kulisse heute den Sieg mitgenommen haben. Die Fans haben besonders im zweiten Spiel Mattias so gepusht, weil sie gemerkt haben, dass etwas geht für uns.

(Werder-Trainer Cristian Tamas)

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt Werders Team nun jedoch nicht. Schon am Dienstagabend um 19 Uhr steht das Auswärtsspiel beim ASV Grünwettersbach an. Danach folgt am Freitagabend um 19 Uhr noch das Heimspiel gegen Bergneustadt.

buten un binnen bei WhatsApp Morgens und abends bekommen Sie von uns die wichtigsten Themen des Tages auf Ihr Handy. Ab und zu melden wir uns auch zwischendurch. So finden Sie uns: Gehen Sie dafür auf das Plus-Symbol rechts neben dem Wort Kanäle. Über die Suche finden Sie buten un binnen. Um Push-Mitteilungen zu aktuellen News zu erhalten, muss die Glocke oben rechts aktiviert werden. Hier geht es direkt zum Kanal von buten un binnen bei WhatsApp.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Beat-Club, 17. Dezember 2023, 18:30 Uhr