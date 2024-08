buten un binnen Werders Super-Bilanz und 4 weitere Fakten vor dem 1. Spiel in Augsburg Stand: 24.08.2024 11:21 Uhr

In der vergangenen Saison sahen die Bremer in beiden Spielen hervorragend gegen die Augsburger aus. Daran wollen sie um 15:30 Uhr beim Saisonauftakt natürlich anknüpfen.

1. Augsburg lag Ducksch in der vergangenen Saison besonders gut

In der vergangenen Saison haben die Bremer beide Spiele gegen den FCA gewonnen. Zu Hause im Weser-Stadion holte Werder ein 2:0, auswärts sogar ein 3:0. Marvin Ducksch drehte in beiden Partien auf und erzielte jeweils ein Tor und bereitete ein weiteres vor.

2. Keinen Gegner hat Augsburg in der Bundesliga häufiger geschlagen

Seitdem die Augsburger vor 13 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben sie gegen keinen Gegner mehr Siege geholt als gegen Werder. Zwölfmal gingen sie als Gewinner vom Platz. Zehn Spiele wiederum konnten die Bremer für sich entscheiden. Zweimal trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden.

3. Augsburg hat seinen Topscorer verloren

Ermedin Demirovic hat in der vergangenen Saison für die Augsburger 15 Tore geschossen und neun weitere aufgelegt. Seit dieser Saison stürmt der 26-Jährige allerdings für den VfB Stuttgart.

4. Wohl keine Gefahr bei direkten Freistößen für Werder

Zum bisher letzten Mal haben die Bremer am 21. September 2019, also vor fast fünf Jahren, ein Gegentor durch einen direkt verwandelten Freistoß kassiert. Beim 0:3 gegen RB Leipzig traf damals Marcel Sabitzer gegen Werder.

Die Augsburger wiederum haben letztmals am 24. Mai 2020 per Freistoß ein Tor erzielt. Beim 3:0-Erfolg gegen Schalke 04 traf damals Eduard Löwen. Der Mittelfeldspieler steht mittlerweile in den USA bei St. Louis City unter Vertrag.

5. Gelingt Werder endlich wieder ein Sieg am ersten Spieltag?

Zum bisher letzten Mal haben die Bremer 2013 beim 1:0 gegen Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag einer Saison drei Punkte holen können. Allzu gut läuft es aber auch bei den Augsburgern nicht in ihren Auftaktspielen. Nur in zwei von 13 Fällen starteten sie in der Bundesliga mit einem Sieg.

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 22. August 2024, 18:06 Uhr