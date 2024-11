buten un binnen Werders Sonntagsserie und 4 weitere Fakten zum Gladbach-Duell Stand: 03.11.2024 12:25 Uhr

Mal wieder muss Werder an einem Sonntagabend auswärts ran. Bisher haben sich die Reisestrapazen für die Bremer Fans gelohnt. Nun wartet Borussia Mönchengladbach.

Bremen hat alle drei Saisonspiele an einem Sonntag gewonnen, es waren die letzten drei Auswärtsspiele (2:1 in Mainz, 4:3 bei der TSG Hoffenheim und 4:2 in Wolfsburg). Für die Borussia ist es das erste Sonntagsspiel in dieser Bundesliga-Saison.

2. Werders aktuelle Auswärtsstärke

Bremen wartet noch auf den ersten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison. Auswärts ist Werder aber noch ungeschlagen, holte zehn der zwölf möglichen Punkte – Bremen belegt in der Auswärtstabelle hinter den Bayern den 2. Platz. Zuletzt gewannen die Hanseaten in der Ferne sogar dreimal in Folge, stellten damit ihren Bundesliga-Rekord ein.

3. Werders Gladbach-Schwäche

Zu Hause ist Mönchengladbach gegen Bremen seit zwölf Bundesliga-Partien ungeschlagen (sieben Siege, fünf Remis), im Oktober 2010 gewann Werder letztmals bei der Borussia (mit 4:1). Für Werder trafen damals Marko Marin, Wesley, Aaron Hunt und Claudio Pizarro. Den einzigen Gladbach-Treffer erzielte Per Mertesacker – per Eigentor.

4. Kuriose Ergebnis-Premiere

Es könnte am Sonntagabend eine kuriose Premiere in der Bundesliga-Historie geben. Die letzten drei Bundesliga-Duelle zwischen der Borussia und Werder endeten alle 2:2, viermal in Folge gab es noch kein 2:2 bei einer Bundesliga-Paarung.

5. Duckschs Lieblingsgegner

Marvin Ducksch sammelte vier Scorer-Punkte in den zurückliegenden beiden Spielen. Die Vorzeichen für eine Fortsetzung seiner aktuellen kleinen Erfolgsserie stehen gut: Der Werder-Stürmer hat in den letzten vier Bundesliga-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach vier Tore erzielt.

