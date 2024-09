buten un binnen Werders Ladehemmung und 4 weitere Fakten zum Hoffenheim-Duell Stand: 29.09.2024 06:22 Uhr

Mit dem Toreschießen läuft es bei den Bremern bisher noch nicht rund. Das soll sich ab 17:30 Uhr ändern, denn Hoffenheim ist dafür wohl ein dankbarer Gegner.

1. Hoffenheim verlor die letzten 3 Bundesliga-Partien

Hoffenheim startete mit einem Sieg am 1. Spieltag gegen Aufsteiger Kiel solide in die Saison, anschließend ging nicht mehr viel. Erstmals seit der Anfangszeit unter Coach Pellegrino Matarazzo im Februar 2023 kassierte die TSG 3 Bundesliga-Niederlagen in Serie. In der Tabelle rutschte man auf den 15. Rang ab. Das ist die schwächste Platzierung von Hoffenheim seit fast eineinhalb Jahren, die Kraichgauer befinden sich in ungemütlichen Gefilden.

2. Die Mitte ist bei der TSG nicht dicht

In den vier Partien dieser Bundesliga-Saison begannen bei Hoffenheim drei verschiedene Besetzungen der Dreierkette. Nach Florian Grillitsch und Anton Stach gab zuletzt bei Union mit Neuzugang Robin Hranac erstmals ein gelernter Innenverteidiger den Mittelmann. Insgesamt kassierte nur Aufsteiger Kiel mehr Gegentreffer (13) als Hoffenheim (11). Neun der elf Gegentreffer wurden durch das Zentrum der TSG eingeleitet.

3. Bei Werder stand bei den Torschüssen die Null

Die Saison ist noch jung, Sprünge in der Tabelle sind möglich: Mit einem Sieg würde die TSG an Werder vorbeiziehen. Die Bremer sind aber ein harter Brocken, verloren nur eins der letzten neun Bundesliga-Spiele. Diese Niederlage fiel zuletzt gegen den FC Bayern mit 0:5 heftig aus. Die Grün-Weißen sorgten dabei für ein ungewöhnliches Ereignis: Erstmals seit fast zehn Jahren blieb wieder eine Bundesliga-Mannschaft in einem Spiel ohne jeden Torschuss. Aber hungrige Bayern sind kein wirklicher Maßstab für Werder.

4. Werder gab ligaweit die wenigsten Torschüsse ab

Die Bremer entfachten bislang eher selten ein Offensiv-Feuerwerk: Kein anderes Team gab an den ersten vier Spieltagen so wenige Torschüsse ab wie die Grün-Weißen. Für die TSG ist das aber nicht wirklich ein Grund zum Frohlocken: Werder brauchte nicht viele Chancen, benötigte im Schnitt keine acht Versuche für ein Tor.

5. Plötzlich ein gefürchteter Gast

Im Jahr 2023 war Werder Bremen noch ein gerngesehener Gast in der Bundesliga, lieferte verlässlich die Punkte ab und hatte eine katastrophale Bilanz in fremden Stadien. Im vergangenen Winter muss hier etwas Einschneidendes passiert sein, sind die Grün-Weißen auf Reisen doch kaum mehr wiederzuerkennen: Von den zwölf Gastspielen 2024 verlor Werder nur drei und gewann fünf! Im laufenden Spieljahr ist das Team von Coach Ole Werner auswärts noch ungeschlagen, teilte in Augsburg die Punkte und siegte in Mainz.

