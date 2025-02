buten un binnen Werders Frauen siegen in Leverkusen und stehen im Pokal-Halbfinale Stand: 12.02.2025 21:02 Uhr

Am Mittwochabend setzten sich die Grün-Weißen mit 1:0 bei Bayer Leverkusen durch. Der große Traum vom Finale in Köln lebt damit weiter.

Von Julian Meiser

Vor etwa 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sind Werders Frauen zum ersten Mal in der Geschichte in das DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Das goldene Tor der Tages im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion erzielte Larissa Mühlhaus.

Leverkusen dominiert, Werder trifft

Trainer Thomas Horsch hatte ein Spiel auf Augenhöhe erwartet – doch danach sah es zunächst nicht aus. In der ersten halben Stunde spielten fast ausschließlich die Gastgeberinnen. Cornelia Kramers Freistoß verfehlte nur knapp das Bremer Tor (7.), ein weiterer Schuss der Dänin landete an der Latte (18.). Auch Delice Boboys Versuch aus kurzer Distanz fand nicht den Weg ins Tor (15.). Kaum Verschaufpausen für Werders Defensive.

In einem umkämpften Viertelfinale ging Werder am Ende als Sieger vom Platz.

Im Verlaufe der ersten Halbzeit wurden die Bremerinnen allerdings aktiver und kamen zu ersten Torchancen. Segelte Maja Sternads Schuss noch einige Meter am Tor vorbei (34.), kam Rieke Dieckmanns dem Leverkusener Tor mit ihrem Abschluss schon näher: Ihr Abschluss ging nur wenige Zentimeter über das Aluminium (43.).

Noch vor dem Pausenpfiff gelang Horschs Mannschaft sogar der Führungstreffer: Nach Tuana Mahmouds Ecke stand Angreiferin Larissa Mühlhaus goldrichtig und versenkte den Ball per Kopf im langen Eck (45.): Keine Chance für Leverkusens Keeperin Friederike Repohl.

Livia Peng rettet per Glanzparade

Auch im zweiten Durchgang kamen die Rheinländerinnen besser ins Spiel. Juliette Vidals wuchtiger Schuss touchierte den Pfosten (53.), Kramers Kopfball konnte durch Werders Torhüterin Livia Peng sehenswert heruntergepflückt werden (58.).

In der 72. Minute hatte Werder dann die Möglichkeit die eigene Führung auszubauen. Sophie Weidauers Heber über die aus dem Tor eilende Repohl landete jedoch links neben dem Pfosten. "Ohne Werder wär' hier gar nichts los", schallte es vom Bremer Anhang auf der Tribüne.

Am Ende konnte Werder die Führung über die Zeit retten. Bei Trainer Horsch sorgte diese Willensleistung für Begeisterung. "Wir haben uns in jeden Ball reingeworfen", lobte der gebürtige Bremer sein Team nach Spielende: "Das war ein Pokalspiel, wie man es gerne hat. Ein richtiger Pokal-Fight."

Werders Torhüterin hofft auf den HSV

Livia Peng sagte im Anschluss an den Auswärtssieg: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin noch total emotionsgeladen. Es ist unglaublich. Wir haben eine extreme Teamleistung auf den Platz gebracht." Und einen Wunschgegner für das Halbfinale nannte sie auch gleich.

HSV, Nordderby. Ich glaube, davon hat jede von uns schon mal geträumt. Das wäre ein Hammerduell.

(Livia Peng, Werder-Torhüterin)

Die Halbfinalpartien des diesjährigen DFB-Pokals werden am 22. und am 23. März ausgetragen. Das Finale findet am 1. Mai in Köln statt.

DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen Bayer 04 Leverkusen Werder Bremen 0:1 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 4:1 n.V. TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg 1:0 Hamburger SV Borussia Mönchengladbach 2:0

