buten un binnen Werder und der Gladbach-Fluch: Seit 14 Jahren sieglos Stand: 03.11.2024 21:52 Uhr

Die herbe Niederlage bei Borussia Mönchengladbach kam für Werder Bremen unerwartet. Doch beim Blick auf die Historie hätten sich die Bremer darauf einstellen können.

Von Julian Meiser

Spiele in der Ferne haben dem SV Werder Bremen in dieser Saison eigentlich gelegen. Zehn von möglichen zwölf Auswärtszählern hatte Werder vor dem Gladbach-Spiel einfahren können, in Hoffenheim verwandelte Ole Werner Teams sogar einen 0:3-Rückstand in einen Sieg. Beim Spiel in Gladbach schien diese Auswärtsstärke allerdings wie verpufft.

Werders Leistung in der ersten Halbzeit war am Sonntagabend ohne Wenn und Aber indiskutabel. Ein kleiner Trost für die Elf, die auf dem Platz stand: Werder tut sich bei Bundesligaspielen im Borussia-Park traditionell schwer. Die letzten drei Punkte am Niederrhein konnte Werder am 9. Spieltag der Saison 2010/2011 holen.

Werder ging in Gladbach mehrfach baden

In besagtem Spiel trafen Marko Marin, Wesley, Aaron Hunt und Claudio Pizarro für die Grün-Weißen. Zu diesem Zeitpunkt spielte Werder noch in der Champions League. Lang ist es her.

Werder Bremens letzter Sieg in Gladbach war 2010. Damals standen Marko Arnautovic, Marko Marin und Aaron Hunt für Werder auf dem Platz.

Nach 2010 folgten inklusive der jüngsten Klatsche 13 sieglose Bundesligaspiele am Niederrhein. Teilweise wurde Werder sogar richtig demontiert. Im November 2011 hagelte es für den SVW eine 0:5-Auswärtsklatsche, im Februar 2016 gab es ein 1:5. Hinzu gesellen sich außerdem vier Spiele, die in Gladbach mit 1:4 verloren gingen.

Insgesamt brachten die Werder-Profis es in diesem Jahrtausend erst zweimal in der Bundesliga zustande, bei der Borussia zu gewinnen. Einmal davon noch auf dem alten Bökelberg – vor 20 Jahren. In der Meistersaison gewann Thomas Schaafs Mannschaft bei den Fohlen 2:1. Frank Baumanns Tor kurz vor Abpfiff brachte damals die Entscheidung.

Mehr zu Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit Sportblitz, 3. November 2024, 19:30 Uhr