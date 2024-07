buten un binnen Werder eröffnet die Tischtennis-Saison gegen Borussia Dortmund Stand: 05.07.2024 13:33 Uhr

Im Fußball ist das Duell ein Klassiker, in der Tischtennis-Bundesliga muss sich Aufsteiger Dortmund erst etablieren. Die Bremer haben noch härtere Gegner vor sich.

Von Petra Philippsen

Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat die elf Spieltag der Hinrunde terminiert und Werder Bremen darf wie im vergangenen Jahr die neue Saison eröffnen. Dieses Mal ist Aufsteiger Borussia Dortmund in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle zu Gast. Am 23. August steigt die Partie ab 19 Uhr.

Das Bremer Team von Trainer Cristian Tamas hatte es in der vergangenen Saison bis ins Play-off-Halbfinale geschafft, war dort nur knapp am 1. FC Saarbrücken TT gescheitert. In der neuen Saison haben sich viele der zwölf Mannschaften noch einmal verstärkt, auch der deutsche Topspieler Dimitri Ovtcharov kehrt in die Bundesliga zurück und spielt für Fulda. Auch Tischtennis-Legende Timo Boll ist mit dem amtierenden Meister Borussia Düsseldorf auf Abschieds-Tour und am 27. November um 19 Uhr noch ein letztes Mal in der Bremer Halle zu sehen.

Werders Bundesliga-Termine im Überblick: Spieltag Termin Heim Gast 1. Freitag, 23. August, 19 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund 2. Donnerstag, 29. August, 19 Uhr ASC Grünwettersbach Werder Bremen 3. Dienstag, 3. September, 19 Uhr 1. FC Saarbrücken TT Werder Bremen 4. Sonntag, 22. September, 14 Uhr Werder Bremen Post SV Mühlhausen 5. Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr Werder Bremen TTC Zugbrücke Grenzau 6. Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell Werder Bremen 7. Samstag, 16. November, 15 Uhr TTF Liebherr Ochsenhausen Werder Bremen 8. Mittwoch, 27. November, 19 Uhr Werder Bremen Borussia Düsseldorf 9. Mittwoch, 11. Dezember, 18:30 Uhr Werder Bremen TSV Bad Königshofen 10. Freitag, 13. Dezember, 19 Uhr TTC Schwalbe Bergneustadt Werder Bremen 11. Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr TTC OE Bad Homburg Werder Bremen

