buten un binnen Werder Bremen verleiht sein Talent von Manchester United

Wir versprechen uns von der Leihe sehr viel und sind überzeugt, dass Isak in der Superliga in Dänemark auf einem höheren Niveau viel Spielzeit bekommen wird. Aalborg setzt auf junge, talentierte Spieler, so dass Isak gut in die Mannschaft und das Konzept des Klubs passt.

(Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer)