buten un binnen Werder Bremen und die Fans gedenken im Weser-Stadion Willi Lemke Stand: 31.08.2024 16:05 Uhr

Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund gedachten der Verein und die Fans dem am 12. August überraschend verstorbenen ehemaligen Manager mit einer großen Choreo.

Mit einer emotionalen Choreografie haben die Fans von Werder Bremen am Samstagnachmittag im Weser-Stadion Abschied von Willi Lemke genommen. Vor der Bundesligapartie gegen Borussia Dortmund präsentierten die Anhänger in der Ostkurve ein Konterfei der verstorbenen Vereinslegende und die Worte "Willi Lemke – Unvergessen". Die gesamte Fan-Gerade hielt zudem schwarze Plakate in die Luft.

Im Anschluss an die Worte von Stadionsprecher Arnd Zeigler gedachten die Bremer Anhänger des ehemaligen Managers mit lauten "Werder, Werder"-Rufen – so hatte es sich Lemke gewünscht. In den tosenden Beifall im Stadion stimmten auch die BVB-Fans ein und zollten so ihren Respekt.

Sondertrikots mit "Danke Willi"-Schriftzug

Für die Bremer Mannschaft war für das Spiel zudem ein Sondertrikot mit der Aufschrift "Danke Willi" entworfen worden. Auch die Einlaufkinder trugen den gleichen Schriftzug auf ihren T-Shirts. Es war Lemke, der die Idee von Kindern, die die Profis vor dem Anpfiff auf das Spielfeld begleiten, seinerzeit aus Südamerika mitgebracht und im Weser-Stadion eingeführt hatte. Inzwischen gehören Einlaufkinder im Fußball dazu.

Der langjährige Manager des Klubs und spätere Lokalpolitiker Lemke war vor knapp drei Wochen im Alter von 77 Jahren verstorben. Die offizielle Trauerfeier wurde bereits in der vergangenen Woche im Bremer Dom abgehalten.

Mehr zum Tod von Willi Lemke: