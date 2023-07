buten un binnen Werder Bremen trauert um "Eisenfuß" Höttges Stand: 03.07.2023 11:17 Uhr

Der Ehrenspielführer der Grün-Weißen und Weltmeister von 1974 Horst-Dieter Höttges ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte der Verein am Montag.

Werder-Legende Horst-Dieter Höttges ist tot. Er wurde 79 Jahre alt. Das bestätigte der Klub auf Anfrage des Sportinformationsdienstes.

Horst-Dieter Höttges litt seit einigen Jahren an Demenz.

Zuvor hatten die "Deichstube" und die "Bild"-Zeitung über den Tod des ehemaligen Nationalspielers berichtet. Höttges war bereits am 22. Juni gestorben.

Der Bremer Ehrenspielführer war schon vor Jahren an Demenz erkrankt und lebte seit 2019 mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Bremen.

Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert haben.

Tugenden von Höttges: Ärmel aufkrempeln, gegenhalten

Immer voller Einsatz von "Eisenfuß" Höttges (links) – wie im Spiel 1976 gegen den Karlsruher SC.

Höttges hatte sich während der Karriere den Spitznamen "Eisenfuß" erarbeitet, er war ein kompromissloser Verteidiger, die Fans liebten ihn dafür. Ärmel aufkrempeln, gegenhalten – mit diesen Tugenden brachte es Höttges auf 66 Länderspiele, drei WM-Teilnahmen mit dem Titel 1974 und den Europameister-Titel 1972. Im Jahr 1965 wurde Höttges mit Werder Bremen Deutscher Meister. Mit 420 Bundesliga-Einsätzen bis 1978 steht er bis heute an der Spitze aller Bremer Feldspieler.

Im vergangenen Dezember hatten die beiden Söhne Höttges viele Trophäen, Trikots und weitere Erinnerungsstücke aus der Sammlung ihres Vaters für den guten Zweck versteigern lassen. Unter den 400 Exponaten befand sich auch dessen WM-Medaille von 1974. Bereits 1979 hatte Höttges die Einnahmen seines Abschiedsspiels für Hilfsorganisationen gespendet.

