buten un binnen Weiser will Ducksch bei Werder behalten – und fordert mehr Neuzugänge Stand: 09.08.2024 12:37 Uhr

In den Augen von Mitchell Weiser braucht Werder noch ein paar gestandene Verstärkungen. Außerdem spricht sich der Außenverteidiger gegen einen Verkauf von Marvin Ducksch aus.

Von Karsten Lübben

Zu Beginn der übernächsten Woche steht für die Bremer mit dem DFB-Pokal-Spiel beim Drittligisten Energie Cottbus (19. August, 18 Uhr) das erste Pflichtspiel dieser Saison an. Nach jetzigem Stand werden mit Keke Topp und Marco Grüll dann lediglich zwei neue Spieler mit dabei sein. Weiser macht keinen Hehl daraus, dass ihm das nicht genug ist. Er will weitere Verstärkungen bei Werder sehen. Spieler, die sich in Deutschland schon in der Beletage bewiesen haben.

Die machen es sehr gut. Aber die Jungs haben halt auch noch nicht Bundesliga gespielt. Da würde ich mir schon wünschen, dass man vielleicht den ein oder anderen Spieler holt, der die Erfahrung hat und auch die Qualität schon bewiesen hat.

(Mitchell Weiser)

Weiser: "Ich weiß, was Duckschi für unser Spiel bedeutet"

Weiser spricht sich zudem klar gegen einen Verkauf von Marvin Ducksch aus. Die beiden spielen seit mittlerweile drei Jahren zusammen für Werder. Ducksch schloss zu Beginn der Woche allerdings nicht aus, dass er den Klub bis zum Ende der Transferphase noch verlässt. Auch einen Wechsel nach Saudi-Arabien kann der Stürmer sich vorstellen.

Marvin Ducksch könnte Werder in diesem Sommer noch verlassen.

Weiser will jedoch, dass Ducksch bleibt. "Ja, natürlich", sagte er auf die Frage, ob ein Ducksch-Verkauf ein Fehler wäre. Sollte Werder ihn abgeben, fordert Weiser, dass die Verantwortlichen um Sportchef Clemens Fritz nochmal nachlegen. "Ich weiß, was Duckschi für unser Spiel bedeutet. Mit dem Ball vor allem. Natürlich müsste man Duckschi gleichwertig, wenn nicht besser, ersetzen."

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 9. August 2024, 18:06 Uhr