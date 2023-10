buten un binnen Wann dürfen Werders Fußballerinnen wieder im Weser-Stadion jubeln? Stand: 17.10.2023 11:40 Uhr

Der Auftritt der Bremerinnen am Wochenende war ein begeisterndes Fußball-Fest für groß und klein. Doch bis zu ihrem nächsten Spiel im großen Stadion könnte es dauern.

Von Petra Philippsen

Nach dem Abpfiff, als sich unten auf dem Rasen des Weser-Stadions alle selig in den Armen lagen und auf den Rängen die warme Begeisterung toste, gab es keine zwei Meinungen. "Ich würde am liebsten jedes Wochenende hier spielen", wünschte sich Werders Torhüterin Livia Peng stellvertretend für all jene, die am vergangenen Samstagnachmittag Teil dieses rundum gelungenen Fußball-Festes waren.

21.508 Zuschauerinnen und Zuschauer, so viele wie nie zuvor, hatten den 3:0-Sieg der Bremerinnen gegen Köln im großen Rund miterlebt und Lust auf mehr bekommen. "Es sind heute nicht einfach 5.000 oder 7.000 Leute gekommen", sagte Trainer Thomas Horsch, "das hat sich die Mannschaft auch erarbeitet, dass wieder so eine Kulisse kommt. Die hätten auch zum Freimarkt gehen können, aber sie sind wegen dieser Mannschaft gekommen."

Das sei eine echte Wertschätzung für die Entwicklung seiner Mannschaft, findet Horsch und hofft auch, dass seine Spielerinnen eine weitere Gelegenheit bekommen, die Fans im Weser-Stadion erneut zu begeistern: "Ich würde es den Spielerinnen gönnen, das haben sie sich absolut verdient." Das sieht auch Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Sport, bei buten un binnen so: "Das Spiel gegen den 1. FC Köln war ein voller Erfolg. Vor allem Dank der Arbeit aller Abteilungen im Verein."

Und genau dieser Nachsatz macht die Sache eben nicht so einfach. Für den Verein hängt ein enormer Organisationsaufwand an einem Spiel der Werderanerinnen im Weser-Stadion, für den auch mehr Personal eingebunden werden muss, als für Spiele, die im Stadion Platz 11 ausgetragen werden. Und das ist besonders in den Länderspielpausen aufgrund von Urlaubszeiten nicht immer vorhanden. Aber gerade diese Zeitfenster eignen sich im Grunde nur für die Frauenspiele.

Die Männer-Bundesliga hat dann Pause, das Stadion ist frei und die Fußball-Fans haben Zeit, ihren Fokus auf Spiele der Frauen-Bundesliga zu legen. Vom 13. bis 21. November wäre die nächste Länderspielpause und die Werderanerinnen haben am 19. November Bayern München zu Gast – doch die Planungszeit wäre zu knapp, um im Weser-Stadion spielen zu können.

In diesem Jahr wird es daher nichts mehr mit

"Das sind Dinge, die die Verantwortlichen in aller Ruhe entscheiden können, ob es nochmal möglich ist und ob es passt. Wir wären bereit und gucken, was passiert." Horsch

