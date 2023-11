buten un binnen TSG Bremerhaven ist der große Verlierer der Tanz-Farce Stand: 12.11.2023 04:37 Uhr

Der Deutsche Tanzsportverband gab in der Causa WM-Nominierung ein schwaches Bild ab. Leidtragende sind nach dem DM-Drama mit Rang drei nun die Bremerhavener.

Von Petra Philippsen

Hängende Köpfe statt Höhenflug, bei der TSG Bremerhaven war am Samstagabend die Enttäuschung groß. Den dritten Rang hatten sie mit "Top Gun" bei der Deutschen Meisterschaft erreicht, doch das war eben ein Platz zu wenig, um den Traum von der WM noch wahr zu machen.

"Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer zwei in Deutschland sind", hatte Trainer Mathias Beutler im Vorfeld fast schon ein bisschen trotzig angekündigt. Und die Bremerhavener sind nur knapp daran gescheitert.

Buchholz darf über WM-Platz jubeln

Aber der Druck war außergewöhnlich hoch für sie gewesen, denn innerhalb von 24 Stunden hatte sich die TSG-Welt um 180 Grad gedreht. Bis zum Tag vor der DM waren die Bremerhavener noch sicher für die WM am 18. Dezember in Hongkong nominiert – am Freitagabend kam die Entscheidung des Sportgerichts: alles auf Anfang. Die WM-Startplätze würden erst am Samstag bei der DM ausgetanzt werden.

Auf einmal ging es in Braunschweig um alles oder nichts für die Bremerhavener – und dann standen sie plötzlich wirklich mit leeren Händen da. Blau-Weiss Buchholz durfte nicht unverdient jubeln über Platz zwei. Die TSG war mit dem verlorenen WM-Startplatz der tragische Verlierer – der Deutsche Tanzsportverband (DTV) jedoch der weit größere Verlierer.

DTV-Präsidium schweigt

Die TSG Bremerhaven ging mit ihrer neuen Choreografie "Top Gun" an den Start.

Und am Ende dieser unwürdigen Hängepartie passte es dann auch ins Bild, dass der Präsident des DTV, Dr. Tim Rausche, und der Sportwart Ivo Münster erst gar nicht bei der DM der Lateinformationen erschienen waren. Applaus hätten sie von den Akteuren ohnehin nicht bekommen, nach allem, was den Tänzerinnen und Tänzern in den vergangenen Tagen zugemutet worden war.

Man ließ von Verbandsseite jedoch verlauten, dass man sich wohl Anfang nächster Woche äußern wolle. Ganz entspannt, als stünde ja nichts Wichtiges auf der Agenda. Dabei hatte der DTV die Tanzsport-Welt in Aufruhr gebracht. Und in Braunschweig wäre die Chance da gewesen, sein ramponiertes Image etwas aufzupolieren und zumindest ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben.

WM-Nominierung wird zum Debakel für DTV

Die Causa WM-Nominierung hat sich für den Verband zu einem völligen Debakel entwickelt und wirft ein schlechtes Licht auf die Arbeit des DTV-Präsidiums. Dass man mit dem Grün-Gold-Club und der TSG Bremerhaven die Erst- und Zweitplatzierten der Deutschen Meisterschaft 2022 für die WM in Hongkong nominierte, machte der DTV nicht wirklich transparent.

Bei der Nominierung hatte man sich auf den Ausnahmefall in der Tanzsportordnung berufen, aber wie sich nun herausstellte, offenbar nicht beim WM-Ausrichter ausreichend nachgehakt, ob die frühe Nominierungsfrist wirklich bindend sei. Buchholz hatte dieses Prozedere beim Sportgericht prüfen lassen. Im Sinne des fairen, sportlichen Wettbewerbs.

"Offener Wettkampf für alle Teams"

Luftsprünge während und nach der Choreografie: Buchholz durfte über das WM-Ticket jubeln.

"Jedes Team hat die Chance verdient, sich für die WM zu qualifizieren", sagte Olaf Steffen, der Abteilungsleiter von Blau-Weiss Buchholz.

Und so hoch der Stresspegel in den vergangenen Wochen aufgrund der Klage auch gewesen war – Buchholz behielt die Nerven und nutzte seine Chance. Zum Leidwesen der Bremerhavener. "Zwischen der Bremerhavener Mannschaft und uns gibt es nichts Negatives", betonte Buchholz-Trainerin Franziska Becker im NDR: "Es ging immer nur darum, dass es für alle Teams ein offener Wettkampf ist." Der wurde es, aber wie in jeden Wettkampf muss es am Ende auch einen Verlierer geben. In diesem Fall gab es allerdings zwei.

Ergebnis Finale der Lateinformationen: Platz Team Choreografie Wertungspunkte 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 33,96 2. Blau-Weiß Buchholz A Made to love 32,11 3. TSG Bremerhaven A Top Gun 31,23 4. TSG Bietigheim A Heart and Soul 30,07 In der Zwischenrunde ausgeschieden: Dreams TSC Residenz Ludwigsburg A Change 1. Latin Team Kiel A Ausgeschieden in der Vorrunde: VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond

