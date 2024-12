buten un binnen Tanz-Weltmeister Grün-Gold hält dem Druck stand: "Phänomenales Finale" Stand: 08.12.2024 03:20 Uhr

Am Ende wurde der 14. Titel eng, doch die Bremer Lateinformation wehrte die Attacke der Österreicher erfolgreich ab. Mal wieder war Grün-Gold bei der WM der Gejagte.

Von Petra Philippsen

Am Ende gab es in der sogenannten "Kiss-and-cry"-Area tatsächlich Tränen und dieses Mal keine aus Freude. Denn die österreichische Lateinformation HSV Zwölfaxing war als letzte der sechs im WM-Finale angetreten. Und mit der vollen Wiener Halle im Rücken hofften sie, den Bremer Titelverteidiger vom Tanz-Thron schubsen zu können.

Doch dann kam die Wertung: 36,00 Punkte – Grün-Gold hatte aber 36,48 Punkte vorgelegt. Das reichte nicht. Und so standen die Gastgeber enttäuscht und traurig in der "Kiss-and-cry"-Area, während sich ein Stück weiter abseits die Bremer Tänzerinnen und Tänzer überglücklich und erleichtert in die Arme fielen und ihre Freude hinausschrien. Zum 14. Mal waren sie Weltmeister.

Das war eine geile Schlacht hier und ein phänomenales Finale. Wir mussten abliefern und wir haben abgeliefert.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

"Natürlich wird der Druck für uns immer größer"

Auch bei Erfolgstrainer Roberto Albanese war nach der Wertung sichtlich die ganze Anspannung auf einen Schlag abgefallen. Seine Formation war die Gejagte bei dieser Weltmeisterschaft, mal wieder. Grün-Gold ist seit Jahren zwar das Maß der Dinge im Lateinformationstanz, doch kein Titel ist ein Selbstläufer gewesen.

Ergebnis WM-Finale der Lateinformtionen: Platz Team Land Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen Deutschland Freedom and Peace 36,48 2. HSV Zwölfaxing Österreich Momentum 36,00 3. Moon Dance Mongolei Latin Roots 34,46 4. Star Dance Mongolei The Spirit of Mongolia 33,88 5. Blau-Weiss Buchholz Deutschland On the Floor 33,78 6. Union Perchtoldsdorf Österreich One Millions Reasons 4 Love 33,28 Aus nach der Zwischenrunde: XS Latin Cambridge A Team Großbritannien Anthem Double V Niederlande Galvanize DSV Dance Impression Niederlande Survivor Adagio Ukraine Silent Scream Fever Dance Company Preston Großbritannien The Moulin Rouge Vracar Formation Team Serbien Because of you

"Natürlich wird der Druck für uns immer größer", sagte Uta Albanese, die gemeinsam mit ihrem Mann und Sven Emmrich das Trainerteam bildet: "Alle wollen den Titel einmal haben. Und man hat immer Jahre, wo Mannschaften auch enger dran sind."

Zwölfaxing gefährlichster Herausforderer

Dieses Mal war so ein Jahr, denn Zwölfaxing hatte sich als Vizeweltmeister und Gastgeber als gefährlichster Herausforderer für Grün-Gold bei dieser WM positioniert. Und sehr viel fehlte am Ende zwar nicht, dennoch hatten die Bremer in drei der vier Wertungskategorien klar höhere Punkte bekommen. Besonders bei den Team Skills und für die Choreografie an sich.

Die Österreicher hatten in der Vorrunde leicht gepatzt, "wir hatten in der Zwischenrunde eine Macke drin", meinte Roberto Albanese, doch die Bremer boten nach einer starken Vorrunde ihre beste Leistung im Finale auf. Auch das kennt man von Grün-Gold.

Grün-Gold hat kurz gewackelt, nie gewankt

Albanese gelingt es immer wieder, während der harten Trainingsmonate und während des langen Turniertages das richtige Maß an Druck und Spannung bei seiner Mannschaft zu erzeugen, damit sie auf den Punkt da ist, wenn es um alles geht.

Die Mannschaft hat alles gegeben und ein sensationelles Finale ohne Fehler getanzt. Und dann müssen die anderen erstmal liefern. Und gleich gut zu sein, ist dann schon schwierig gegen einen so vielfachen Weltmeister.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Zwölfaxing war es nicht gelungen, auch den beiden Teams aus der Mongolei nicht. Albanese hatte es vor der WM seiner Mannschaft mitgegeben: "Um den Weltmeister zu schlagen, muss der Weltmeister Fehler machen." Und der Weltmeister hatte in Wien nur kurz ein bisschen gewackelt, gewankt aber nie. Im Gegenteil.

Albanese: "Bin extrem zufrieden und einfach happy"

Grün-Gold-Coach Roberto Albanese ließ sich vom Finaldurchgang seiner Lateinformation mitreißen.

Am Ende hatten die Bremer sogar die österreichische Wand der Fans in der Halle auf ihre Seite gezogen und sich von der frenetischen Unterstützung mittragen lassen. "Das fühlte sich sensationell an", freute sich Albanese, "ich habe diese Energie und diesen Willen gespürt, den die Mannschaft in dieses Finale reingelegt hat. Ich bin extrem zufrieden und einfach nur happy."

Nun ist es nach dem 19. DM- der 14. WM-Titel und man könnte meinen, dass diese Seriensiegerei den Bremern langsam fade wird. Doch Albanese war nach dem WM-Erfolg schon fast zu Tränen gerührt. "Der 14. Titel bedeutet mir sehr viel", betonte er.

Es ist nicht einfach, diesen Druck und diese Leidenschaft immer wieder zu produzieren. Das ist etwas, das nicht viele können über einen so langen Zeitraum. Und ich versuche immer wieder alles reinzulegen, dass meine Tänzer glauben, dass sie etwas Besonderes schaffen können.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)

Nächstes Erfolgskapitel für Grün-Gold

Teil etwas Besonderem sind die Bremer an diesem Tag gewesen und mit ihrer runderneuerten Choreografie "Freedom and Peace" hatte sich das Team seinen Platz in der Erfolgsgeschichte ihres Vereins verdient. Richtig glauben konnten sie es am Samstagabend jedoch noch nicht.

"Ich glaube, morgen realisieren wir alle erst, dass wir es geschafft haben", meinte Uta Albanese, "und jetzt wird gefeiert."

