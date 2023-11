buten un binnen Tanz-Beben vor der DM: Verliert die TSG Bremerhaven ihren WM-Platz? Stand: 07.11.2023 18:41 Uhr

Am Samstag tanzen die Lateinformationen um den DM-Titel – und eigentlich um den WM-Platz. Da dieses Mal vorab nominiert wurde, hat Blau-Weiss Buchholz Klage eingereicht.

Von Petra Philippsen

Der Countdown ist in vollem Gange, bei den acht Teams laufen die letzten Vorbereitungen und das aufgeregte Kribbeln der Tänzerinnen und Tänzer nimmt täglich zu. Doch bei der Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz ist die Anspannung vor der Deutschen Meisterschaft am Samstag in Braunschweig kaum noch auszuhalten.

Alle Augen sind auf die Mannschaft von Trainerin Franziska Becker gerichtet: Denn sie hat Klage eingereicht vor dem Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes – und das löste ein Beben in der Tanzsportszene aus.

Grund des Ärgers: Die frühe WM-Nominierung

Buchholz klagt auf sein Recht, dass die WM-Nominierung – wie von der Turnier- und Sportordnung geregelt – über die sportliche Qualifikation läuft. Das bedeutet: Der amtierende Gewinner der vergangenen Bundesliga sowie der Erstplatzierte der Deutschen Meisterschaft ist zur Weltmeisterschaft qualifiziert – das ist jeweils der Bremer Grün-Gold-Club. Daher ist in diesem Fall auch der deutsche Vizemeister bei der WM dabei.

Um diesen Platz hinter Titelverteidiger und Favorit Grün-Gold kämpfen die Lateinformationen nun am Samstag – doch vielleicht vergebens. Denn dieses Mal war die Nominierung für die WM im Dezember 2023 bereits bis zum 30. September vom Deutschen Tanzsportverband erfolgt, auf Grundlage der Ergebnisse der DM von 2022: der Grün-Gold-Club und die TSG Bremerhaven.

War das Nominierungsverfahren korrekt?

Mit der Begründung: Der WM-Ausrichter Hongkong habe diese frühe Meldefrist festgesetzt, zudem ginge es um die Planungssicherheit für die Finanzierung der kostspieligen Reise. In der Sportordnung des Deutschen Tanzsportverbandes wurde daher der "Ausnahmefall" festgestellt, um vor der DM zu nominieren.

Blau-Weiss Buchholz hegt große Zweifel an der Richtigkeit des Verfahrens, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärte. Man sei "überrascht", wie es abgelaufen sei und führte das Beispiel der bis dato letzten Weltmeisterschaft in Asien an, 2018 in China. Auch da "erfolgte die Nominierung der Teams nach der DM", so der Verein.

Buchholz muss bei der DM Zweiter werden

In Hongkong sind zudem keine Visa zur Einreise nötig, die eine so frühe Nominierung erfordert hätten. Und offenbar hatte der Veranstalter diese Frist Ende September auch gar nicht festgesetzt, was Blau-Weiss Buchholz daher zur Klage bewegte.

Da eine Anfrage eines qualifizierten Vereins aus Österreich beim Ausrichter ergeben hat, dass auch eine spätere Meldung durchaus möglich sei, haben wir uns im September dazu entschlossen, die Nominierungsentscheidung auf Basis sportlicher Leistungen aus dem Vorjahr durch das Verbandsschiedsgericht des Tanzsportverbandes überprüfen zu lassen.

(Blau-Weiss Abteilungsleiter Olaf Steffen)

Die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz mit der Choreografie "Made to love" bei einem Bundesliga-Turnier.

Blau-Weiss Buchholz steht vor der Deutschen Meisterschaft nun maximal unter Druck. Die Lateinformation muss zwingend Zweiter werden. Danach würde das Sportgericht eine Entscheidung treffen müssen – im Zweifel dann zu Ungunsten der TSG Bremerhaven. Das Team von Lars-Ole Rühmann und Mathias Beutler hat die Reise nach Hongkong bereits gebucht und eine Spendenaktion für die Finanzierung initiiert.

Es wäre ein Härtefall, aber als dieser sieht sich Buchholz eben auch. Mit der neu überarbeiteten Choreografie "Made to love 2.0" sehen sie sich als würdiger Herausforderer für das Bremer Erfolgsteam von Roberto Albanese. "Mit Blick auf Schwierigkeitsgrad und Anspruch beim Thema Dynamik sind wir einen großen Schritt näher an den Seriensieger Grün-Gold Bremen gerückt", betont Buchholz-Trainerin Becker. Wie auch immer es am Samstag in Braunschweig ausgehen mag, steht eines fest: Es wird einen großen Verlierer geben.

