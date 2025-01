DEL Souveräner Sieg für Bremerhaven: Pinguins schießen Augsburg ab Stand: 08.01.2025 21:45 Uhr

Das Team von Coach Alexander Sulzer gewann das Auswärtsspiel in Bayern deutlich mit 6:2 (2:0, 3:0, 1:2). Schon nach 21 Sekunden eröffneten die Pinguins den Torreigen.

Den Auftakt am Mittwochabend markierte standesgemäß Kapitän Jan Urbas. Und schon früh kam es noch besser für die Bremerhavener: Nach nur neun Minuten erhöhte Markus Vikingstad bereits auf 2:0 gegen die Panther.

Rausch per Doppelpack erfolgreich

Auch im Mitteldrittel dauerte es nur zwei Zeigerumdrehungen, bis die Pinguins erneut jubelten. Den dritten Treffer an dem zu diesem Zeitpunkt noch jungen Abend hatte Maxim Rausch erzielt. Wenig später baute Ziga Jeglic die klare Pinguins-Führung weiter aus (29. Minute), bevor Rausch noch vor Ende des zweiten Abschnitts einen Doppelpack schnürte (35.).

Im letzten Drittel blieb hingegen das erste Tor den Hausherren vorbehalten. In Überzahl verkürzte Florian Elias auf 1:5 (45.): Kurz darauf stellte zwar Pinguins-Verteidiger Matt Abt den alten Abstand wieder her (50.), doch in der Schlussphase markierte Alexander Oblinger den nächsten Treffer für die Gastgeber (55.). Letztendlich blieb es aber beim souveränen 6:2-Erfolg für die Fischtown Pinguins.

Pinguins treffen am Freitag auf München

Durch den deutlichen Auswärtssieg festigten die Bremerhavener den dritten Tabellenrang in der Deutschen Eishockey Liga. Doch bereits am Freitag müssen die Pinguins erneut aufs Eis. Und wieder sind die Bremerhavener in Bayern gefordert: Um 19:30 Uhr trifft das Team von Coach Alexander Sulzer auf seinen aktuell ärgsten Verfolger: den viertplatzierten EHC München.

