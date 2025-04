buten un binnen Eisbären Bremerhaven holen sich mit Sieg das Play-off-Heimrecht Stand: 26.04.2025 23:09 Uhr

Bei den Zweitliga-Basketballern lief es im letzten Hauptrundenspiel gegen Gießen ganz nach Plan: Mit dem Sieg sicherten sich die Eisbären den Vorteil für die Play-offs.

Von Petra Philippsen

Die Eisbären Bremerhaven gehen mit breiter Brust in die Play-offs der 2. Basketball-Bundesliga. Denn mit dem souveränen 86:72-Erfolg gegen die Gießen 46ers schob sich die Mannschaft von Trainer Steven Esterkamp im letzten Hauptrundenspiel auf Rang vier der ProA-Tabelle.

Damit sicherten sich die Eisbären für die Play-offs den wichtigen Heimvorteil. Denn es wird im Best-of-Five-Modus gespielt, das bedeutet, dass drei Siege zum Weiterkommen reichen. Und die Bremerhavener können im ersten, dritten und möglichen fünften Spiel vor heimischer Kulisse antreten.

Die Gießen 46ers, die in den Play-offs als Tabellenfünfter wieder der Eisbären-Gegner sind, haben nur ein Heimspiel, höchstens zwei. Am Mittwochabend um 19:30 Uhr steigt in Bremerhaven die erste Play-off-Partie. Nach der überzeugenden Leistung am Samstagabend dürften die Eisbären mit viel Schwung und Selbstvertrauen auftreten.

