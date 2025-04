buten un binnen Aufstieg geglückt: TSG Bremerhaven zurück in der Tanz-Bundesliga Stand: 26.04.2025 22:16 Uhr

Nach einem Jahr Abstinenz ist die Lateinformation der TSG wieder in der Bundesliga. Beim Aufstiegsturnier in Herne reichte Platz zwei von sechs Teams für den Aufstieg.

Von Petra Philippsen

Die Spannung in der Sporthalle in Herne war am Samstagabend greifbar, als die sieben Wertungsrichter auf dem Parkett zur Tat schritten. Welche der fünf Lateinformation hätten sich im Finale wohl durchgesetzt und sich einen der beiden Aufstiegsplätze ertanzt? Doch die Wertungsrichter machten es weder den Teams noch dem Publikum leicht.

Die Wertung für die TSG Bremerhaven war als erste an der Reihe – und es rumorte gewaltig in der Halle, denn danach war niemand schlauer: 3 1 1 4 2 5 3 lautete das Urteil. Und nun? Es wurde nicht besser. Auch bei den vier anderen Formationen waren sich die Wertungsrichter völlig uneinig.

"Könnten nicht glücklicher sein"

Es dauerte also bis zur Siegerehrung, bis sich die allgemeine Verwirrung auflöste und die Bremerhavener endlich jubeln durften. Sie hatten es geschafft, der Lateinformation war mit Platz zwei der Aufstieg in die Tanz-Bundesliga gelungen. Platz eins belegte mit Walsrode das zweite Nordteam.

Einfach unglaublich. Wir sind ohne Erwartungen gestartet und wollten den Tag einfach genießen und Spaß haben. Und jetzt ist noch der Aufstieg dabei herausgekommen. Glücklicher können wir gerade nicht sein.

(TSG-Trainerin Jessica Gwizdala)

Die TSG hatte mit der Choreografie "Matrix" einen ordentlichen Finaldurchgang getanzt und sich keine Patzer erlaubt. Doch die Wertungsrichter hatten offenbar nicht nur verschiedene Kriterien angelegt, sondern wohl auch sehr unterschiedliche Geschmäcker.

TSG auch für die DM in Bremen qualifiziert

Die Lateinformation der TSG Bremerhaven trat mit der Choreografie "Matrix" an.

Die Bremerhavener hatten diese wenig eindeutigen Wertungen bereits während der Saison in der 2. Bundesliga erlebt, die sie ebenfalls als Zweite abgeschlossen hatten. Doch an diesem Abend nutzten sie einfach ihre Chance, um nach einem Jahr in die Bundesliga zurückzukehren.

Die TSG hatte nach dem verpassten WM-Titel Ende 2023 dann vor einem Jahr einen harten Umbruch erlebt und mit einem neuen Team in der 2. Liga wieder neu angefangen. Das Trainer-Trio aus den ehemaligen Tänzern Jessica Gwizdala, Loc Nguyen und Nicolas Padinha führte die Formation auch am Samstagabend und konnte sich dabei über einen weiteren Erfolg freuen: Für die Deutsche Meisterschaft in Bremen sind die Bremerhavener ebenfalls wieder qualifiziert.

Das Finalergebnis des Bundesliga-Aufstiegsturniers der Lateinformationen: Platz Mannschaft Wertung 1. TSC Walsrode A 1 2 3 2 3 3 4 2. TSG Bremerhaven 3 1 1 4 2 5 3 3. TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A 5 3 5 1 5 2 2 4. FG Hofheim / Rüsselsheim / Fischbach A 2 4 2 5 4 4 1 5 TSC Schwarz-Gelb Aachen A 4 5 4 3 1 1 5 Nicht im Finale: 6. TSZ Weissacher Tal A

