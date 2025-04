buten un binnen Der Friedl-Faktor und 4 weitere Werder-Fakten zum St.-Pauli-Duell Stand: 27.04.2025 06:00 Uhr

Mit Marco Friedl auf dem Spielfeld läuft es bei den Bremern in dieser Saison rund und Gegentore sind selten. Bringt der Kapitän auch ab 17:30 Uhr gegen St. Pauli Glück?

1. Werder mittendrin im Kampf um Europa

Als einziges Team gewann Werder Bremen die letzten vier Bundesliga-Spiele. Für die Hanseaten ist dies die längste derartige Siegesserie seit mehr als zehn Jahren (und dementsprechend eine Premiere unter Ole Werner) – im Winter 2014/15 gelangen unter Viktor Skripnik sogar fünf Siege in Folge. Werder liegt nur noch zwei Punkte hinter dem 6. Platz, befindet sich in absoluter Schlagdistanz zu einem Europacup-Ticket. Was für eine Aufholjagd – nach 26 Spieltagen waren die Bremer 12. der Tabelle und lagen satte neun Punkte hinter Platz sechs.

2. Der Käpt'n geht voran

Werder-Kapitän Marco Friedl hat in der letzten Woche seinen Vertrag verlängert – und das ist auch gut so: Der Österreicher ist in dieser Saison der Unterschiedsspieler der Norddeutschen. Kam Friedl von Beginn an zum Einsatz, gewannen die Bremer über die Hälfte der Bundesliga-Spiele (elf von 21), ohne ihn als Starter ging Werder nur in 22 Prozent der Bundesliga-Partien als Sieger vom Platz (zwei von neun). Mit dem Abwehrchef in der Anfangsformation gab es durchschnittlich 1,2 Gegentreffer pro Partie, ohne ihn waren es 3,1 Gegentore pro Spiel.

3. Werder gewinnt wieder Heimspiele

Bremen hat das 2. Heimspiel in Folge. Bei Werder hätte der Heimspiel-Doppelpack nicht besser terminiert werden können: Erstmals seit September 2023 gewann Bremen zuletzt zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge. Dass Werder drei Bundesliga- Heimsiege hintereinander landete, liegt mittlerweile sechs (!) Jahre zurück. Damals war Florian Kohfeldt der Coach.

4. Plötzlich steht zu Hause die Null

In den jüngsten Heimpartien gegen Frankfurt und Bochum blieben die Bremer bei ihren Siegen sogar ohne Gegentreffer. Drei Zu-Null-Spiele in Folge im eigenen Stadion gelangen den Grün-Weißen im Oberhaus letztmals vor acht Jahren unter Alexander Nouri.

5. Letztmals 2010/11 im Europapokal

Werder hat bereits mehr Punkte gesammelt (45) als in der kompletten Vorsaison (42) und kommt nach 30 Spieltagen auf die beste Ausbeute seit der Spielzeit 2018/19. Im Rennen um einen Platz in der Europa League ist Werder wie oben erwähnt voll dabei und darf bei nur vier Zählern Rückstand auf Rang vier sogar von der Champions League träumen. Letztmals international am Ball war Werder 2010/11 unter Trainerlegende Thomas Schaaf (damals scheiterte Bremen in einer Champions-League-Gruppe mit Inter, Tottenham und Twente).

