DEL-Nachholspiele Eisbären verpassen Sprung an die Tabellenspitze Stand: 07.01.2025 22:08 Uhr

Die Eisbären Berlin haben in einem Nachholspiel der DEL bei den Kölner Haien verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

In einem Nachholspiel des 27. Spieltages verloren die Eisbären in Köln vor ausverkaufter Halle mit 3:5. Mit einem Sieg hätten die Eisbären vorläufig an Spitzenreiter Ingolstadt vorbeiziehen können, bleiben nun aber Zweiter. Für die Kölner war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen, das Team steht auf Rang sechs.

Berlin gleicht dreimal aus, dann zieht Köln davon

Parker Tuomie brachte Köln früh mit 1:0 in Führung (2.). Lean Bergmann traf kurz vor der ersten Pause zum den 1:1 (17.). Im Mittelabschnitt ging Köln nach nur 49 Sekunden durch Frederik Storm erneut in Führung. Liam Kirk glich aber schnell für die Berliner aus (23.).

Es entwickelte sich ein spektakuläres Drittel. Nach 30 Minuten traf der Ex-Berliner Louis-Marc Aubry per Konter zum 3:2 für die Haie, doch wieder fand Berlin eine Antwort: Gabriel Fontaine sorgte für das 3:3 (31.). Die vierte Kölner Führung des Abends erzielte Alexandre Grenier (36.). Im Schlussdrittel erhöhten die Haie durch Maximilian Kammerer 5:3 (46.).

Adler verlieren im Penaltyschießen

Die Adler Mannheim bleiben nach einer Niederlage im Penaltyschießen bei der Straubing Tigers Vierter.

Yannick Proske hatte die Adler im ersten Drittel des Nachholspiels vom 33. Spieltag in Führung gebracht (16.). Mario Zimmermann glich im Schlussdrittel in der 48. Minute für Straubing aus.

Danjo Leonhardt verwandelte für die Tigers im Penaltyschießen den entscheidenden Versuch gegen Mannheims Torwart Felix Brückmann.

Eisbären nun in Mannheim

Am Donnerstag und am Freitag geht die Saison mit dem 35. Spieltag weiter. Die Eisbären spielen am Donnerstag bei den Adler Mannheim, Tabellenführer Ingolstadt trifft auf die Augsburger Panther.