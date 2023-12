buten un binnen Sind diese Bremerhavener Tanz- Weltmeisterinnen bald Tiktok-Stars? Stand: 05.12.2023 20:11 Uhr

In Polen haben die "Moms Undercover" zuletzt im Hip-Hop-Tanzen ihren Weltmeister-Titel verteidigt. Auf Tiktok folgen den Bremerhavenerinnen schon fast 17.000 Menschen.

Von Karsten Lübben und Niko Schleicher

Hip-Hop-Tanzen liegt im Trend. Und dies vor allem bei jüngeren Tänzerinnen und Tänzern. Die Bremerhavener Combo "Moms Undercover" beweist jedoch, dass es auch mit über 30 oder gar 40 Jahren noch cool aussehen kann. Zumal die sieben Tänzerinnen dabei auch noch äußerst erfolgreich sind. Ende Oktober haben sie bei der Weltmeisterschaft im polnischen Kielce ihren Titel verteidigt. Erneut setzten sie sich in der Klasse der Über-30-Jährigen nach drei Durchgängen gegen 20 andere Teams durch.

"Das war unglaublich, das Gefühl war atemberaubend. Das kann man nicht beschreiben", blickt Tänzerin Kristina Ulrich im Gespräch mit buten un binnen zurück. Zweimal die Woche trainieren die zwischen 34 und 45 Jahre alten Frauen bei Hip-Hop-Trainer Feriz Sula in der Tanzschule Beer für die großen Titel.

Die "Moms Undercover" hält es nicht mehr allein in der Tanzschule

Sechs von ihnen sind Mütter. Der Sport ist für sie ein Ausgleich zum Berufsleben und Mamasein. "Hier kann ich mich austoben und vergesse alle Sorgen", erzählt Anna Der-Newe. Nicht nur auf dem Tanzparkett verbringen die "Moms Undercover" gerne Zeit miteinander. Der WM-Titel wurde zuletzt bei einem gemeinsamen Pizzaessen gefeiert. "Es ist super schön, alles wie eine große Family", sagt Janin Holz. "Mal bringen wir die Kids mit, mal nicht, dann freuen wir uns, wenn wir einen Mutti-Abend haben."

Seit neun Jahren besteht die Combo bereits. Und mittlerweile tanzt sie nicht mehr nur für den Spaß oder Medaillen, sondern auch für ein wenig Berühmtheit in den Sozialen Medien. Auf Tiktok folgen den "Moms Undercover" bereits 16.800 Menschen. Gedreht wird dafür nicht in der Tanzschule, sondern gerne auch mal an ungewöhnlicheren Orten. Zum Beispiel vor dem Columbus Shopping Center in Bremerhaven

"Das ist mal etwas anderes als die Choreos, die wir bei den Meisterschaften tanzen", erklärt Polina Volobuev. "Wir fühlen uns gut dabei." Sie hofft, dass die "Moms Undercover" noch bekannter werden. Fast 17.000 Follower auf Tiktok sollen noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

