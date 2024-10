buten un binnen Sieglose Sonntage und 4 weitere Werder-Fakten zum Wolfsburg-Duell Stand: 20.10.2024 13:00 Uhr

In dieser Saison ist Werder ein gefürchteter Gast in fremden Stadien. Und da die Wolfsburger derzeit heimschwach sind, könnte es ab 17:30 Uhr gut für Bremen laufen.

1. Werder ist 2024 ein gefürchteter Gast

Im Jahr 2023 war Werder Bremen noch ein gerngesehener Gast in der Bundesliga, lieferte in fremden Stadien regelmäßig die Punkte ab. Im vergangenen Winter muss hier etwas Einschneidendes passiert sein, sind die Grün-Weißen auf Reisen doch kaum mehr wiederzuerkennen: Von den 13 Gastspielen im Kalenderjahr 2024 verlor Werder nur drei und gewann sechs. In der aktuellen Saison ist das Werner-Team auswärts noch ungeschlagen, zuletzt bei 1899 Hoffenheim wurde sogar ein 0:3-Rückstand in Überzahl noch in einen 4:3-Sieg gedreht.

2. Wolfsburg feierte beide Saisonsiege auswärts

Zu Hause holte der VfL Wolfsburg in dieser Bundesliga-Saison in drei Partien nur einen Punkt (2:2 im letzten Heimspiel gegen Stuttgart), auswärts wurden dagegen zwei der drei Partien gewonnen (am 3. Spieltag in Kiel mit 2:0 und am 6. Spieltag in Bochum mit 3:1). Vor über fünf Monaten gingen die Niedersachsen letztmals in der Volkswagen Arena als Sieger vom Platz, damals gewannt Wolfsburg mit 3:0 gegen Darmstadt.

3. Wolfsburg traf gegen Werder am häufigsten

Der VfL hat gegen Bremen nur eines der letzten sieben Duelle verloren (vier Siege, zwei Remis), im Januar 2023 auswärts mit 1:2 (Niclas Füllkrug traf doppelt). Vor fast fünf Jahren haben die Wolfsburger letztmals zu Hause gegen die Hanseaten verloren (2:3 im Dezember 2019). Die Niedersachsen waren gegen Bremen auch historisch torhungrig, so viele Treffer wie gegen die Grün-Weißen (93) erzielte der VfL in seiner Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Verein.

4. Der Sonntag ist kein VfL-Tag

Wolfsburg ist seit neun Sonntagsspielen sieglos, verlor am letzten Wochentag zuletzt sogar fünf Mal in Folge und hat nur eins der letzten 19 Sonntagsspiele gewonnen (ein 3:0-Heimsieg gegen Mainz im April 2023). In dieser Saison verloren die Wölfe sonntags am 1. Spieltag zu Hause gegen die Bayern (2:3) und am 4. Spieltag in Leverkusen (3:4). Die Bremer haben dagegen ihre beiden Sonntagsspiele in dieser Saison jeweils auswärts gewonnen; am 3. Spieltag mit 2:1 in Mainz und am 5. Spieltag bei 1899 Hoffenheim mit 4:3.

5. Erfolgreiches Hasenhüttl-Debüt gegen Werder

Am 3. März dieses Jahres feierte Ralph Hasenhüttl eine gelungene Premiere als neuer Coach der Wölfe. Der VfL gewann durch die Tore von Maxence Lacroix und Lovro Majer mit 2:0 in Bremen und beendete damit eine Serie von elf sieglosen Spielen. Kurios: Mit Anthony Jung und Lacroix flogen in dieser Partie gleich zwei Spieler wegen einer Notbremse vom Platz. Insgesamt 14 Bundesliga-Spiele hat Hasenhüttl nun als VfL-Coach auf dem Konto, seine Bilanz ist leicht negativ (sechs Siege, ein Remis, sieben Niederlagen). Seine Bilanz gegen Werder ist deutlich besser: In den sieben Duellen gab es fünf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage.

