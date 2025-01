buten un binnen Pokal-Frust und Liga-Dämpfer – kämpft sich Werder aus der Krise? Stand: 13.01.2025 00:06 Uhr

Im neuen Jahr läuft es beim Bremer Tischtennis-Team um Mattias Falck einfach nicht rund. Und um 19 Uhr steht das nächste Duell mit Dauerrivale Saarbrücken an.

Von Petra Philippsen

Eine Woche ist es her, dass Werder Bremen beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Mühlhausen mit 0:3 unter die Räder kam. Und nur zwei Tage zuvor hatte die Tischtennis-Mannschaft von Trainer Cristian Tamas das bittere Aus im Pokal-Halbfinale beim Final Four in Neu-Ulm kassiert. Zwei heftige Tiefschläge binnen so kurzer Zeit sind nicht leicht zu verkraften.

Doch den Bremern bleibt zum Wundenlecken gar keine Zeit, um 19 Uhr müssen sie am Montagabend in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle wieder in der Liga ran – und schon wieder gegen Saarbrücken. Jenes Team also, das Werders Traum vom Pokal-Finale zerstört hatte und das inzwischen zum Dauerrivalen der Bremer avanciert ist.

Wir müssen jetzt das Beste daraus machen. Dass mit Saarbrücken nicht unser Lieblingsgegner kommt, macht die Sache für uns nicht einfacher.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Champions-League-Sieger Saarbrücken mit Bestbesetzung

Saarbrückens Topspieler Patrick Franziska hatte Werders Mattias Falck im Pokal-Halbfinale in Neu-Ulm glatt bezwungen.

Saarbrücken reist zudem mit kompletter Bestbesetzung an, denn von Bremen aus fährt das Team um die Topspieler Patrick Franziska und Darko Jorgic am Dienstag direkt weiter zum Champions-League-Spiel – die Saarländer sind Titelverteidiger in der Königsklasse.

Dass Werder das Hinspiel im September in Saarbrücken gewinnen konnte, scheint im Vorfeld der Partie kaum Auftrieb zu geben. Denn besonders Werders Kapitän Mattias Falck ist momentan völlig von der Rolle. Der Schwede verlor dann auch unter der Woche beim WTT-Turnier in Doha in der ersten Runde, genau wie sein Teamkollege Kirill Gerassimenko.

"Wir müssen uns da rauskämpfen"

Auch beim Kasachen läuft es derzeit nicht mehr und er kehrte wie Falck erst am Samstag aus Doha nach Bremen zurück. Die Zeit reichte also nur am Sonntag zum Training, eine einzige gemeinsame Einheit blieb Werder also vor dem Spiel gegen Saarbrücken.

Trainer Tamas macht sich keine Illusionen darüber, dass die Situation nicht ideal ist. Er erwartet von seinem Team jedoch den Willen, sich aus dem Tief herauszukämpfen. Egal wie.

Wir müssen uns da rauskämpfen. Es liegt an uns, dass wir wieder besser spielen. Und das geht jetzt nicht über das Spielerische, sondern nur um den Kampf um jeden Punkt.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

