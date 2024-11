buten un binnen Operation nötig: Keke Topp fehlt Werder bis Februar Stand: 28.11.2024 11:18 Uhr

Der 20-Jährige verletzte sich bei einer Trainingseinheit am Mittwoch. Nun steht fest, dass Topp am Sprunggelenk operiert werden muss und lange ausfällt.

Schlechte Nachrichten für Werder Bremen: Angreifer Keke Topp verletzte sich im Training am Mittwoch am Sprunggelenk. Nach Untersuchungen ist nun klar, dass sich der 20-Jährige en Riss des Syndesmosebandes zugezogen hat. Topp wird am Freitag in Berlin operiert und fällt vermutlich bis Februar aus.

Das ist extrem bitter für uns als Team, aber vor allem auch für Keke, war er doch auf einem sehr guten Weg. Wir geben ihm die volle Unterstützung, so dass der Rehaprozess möglichst schnell und erfolgreich verlaufen kann. Dennoch werden wir mit Keke erst wieder im Februar planen können.

(Werder-Trainer Ole Werner)

Der aus der Bremer Jugend stammende Topp war vor der Saison von Schalke 04 zu Werder gewechselt. Seitdem kommt er auf 186 Minuten Spielzeit in der Bundesliga (ein Tor) und 61 im DFB Pokal (drei Tore).

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 27. November 2024, 17 Uhr