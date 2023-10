buten un binnen Nächster Tischtennis-Thriller? Werder trifft auf echten Bremen-Insider Stand: 13.10.2023 21:19 Uhr

Wenn Bremen und Bad Königshofen in der Bundesliga aufeinander treffen, wird es ein Krimi. Wohl auch am Samstagabend um 19 Uhr wieder – besonders wegen eines Spielers.

Von Petra Philippsen

Cristian Tamas musste in dieser Woche viel taktieren. Einmal, um zu dosieren, welcher seiner Spieler wie und wann trainierte und wann lieber pausierte. Denn besonders Mattias Falck und Kirill Gerassimenko steckten die erfolgreichen letzten Wochen in den Knochen. Und nicht zuletzt der packende 3:2-Achterbahnsieg am vergangenen Montag gegen Grenzau.

Und andererseits musste sich der Werder-Coach viele Gedanken machen, wie er sein Team am Samstagabend um 19 Uhr beim Heimspiel am besten aufstellen soll. Denn mit Bad Königshofen kehrt auch Bastian Steger nach Bremen zurück – von 2014 bis 2019 spielte er bei den Grün-Weißen, kennt sie in- und auswendig.

Wer spielt gegen Steger?

Bastian Steger stand von 2014 bis 2019 für Werder Bremen in der Bundesliga an der Tischtennis-Platte.

Und bisher wusste Insider Steger auch genau, wie man Werder knackt: In der vergangenen Saison gewann er sowohl im Hin- als auch im Rückspiel seine Spiele gegen die Bremer und ist auch im Doppel eine Bank. Doch eines vermied der 42-jährige Dauerbrenner immer tunlichst: ein Duell mit Falck.

Werders schwedischer Topstar ist an Nummer eins gesetzt, daher wird Bad Königshofen Steger an Position zwei oder drei aufstellen. Dann würde er auf Gerassimenko oder Aguirre treffen.

Ich werde mir noch überlegen, wie ich aufstelle. Es wird auf jeden Fall ein 50:50-Spiel werden. Für uns war es ganz wichtig, dass wir in Grenzau das Abschlussdoppel gewonnen haben. Aber Bad Königshofen reist auch mit Selbstvertrauen nach Bremen.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

Werder als Tabellendritter oben dran

Werder steht nach fünf Spielen als Tabellendritter gut da, ist punktgleich mit Bad Königshofen, das aber ein Spiel mehr hat. "Wir haben bisher gegen drei schlechtere Mannschaften gewonnen und gegen zwei schlechtere Mannschaften verloren", erklärt Falck bei buten un binnen, "jetzt müssen wir sehen, wie wir gegen das Mittelfeld zurechtkommen. Gegen Bad Königshofen war es zuletzt immer eng, aber eigentlich liegen sie uns."

Beide Duelle in der vergangenen Saison waren mit 3:2 ausgegangen – Werder verlor Zuhause, gewann aber auswärts. "Wir wollen natürlich den Heimsieg", betont Tamas. Ob der gelingt, wird auch davon abhängen, inwieweit die Bremer den unkaputtbaren Steger in den Griff bekommen.

