Tanz-WM Grün-Gold-Club Bremen kämpft sich zum WM-Titel

Jeder Tänzer in dieser Mannschaft merkt jetzt, was es heißt, im GGC-A-Team zu tanzen und was es heißt, fehlerfrei abzuliefern und welchem Druck sie sich aussetzen. Das kann man den Leuten nicht beibringen. So eine Weltmeisterschaft ist das größte Erlebnis und gleichzeitig die größte Lehre.

(GGC-Trainer Roberto Albanese bei buten un binnen)