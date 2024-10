buten un binnen Mit "Adrenalin-Euphorie" ins Ziel: Maisch gewinnt Bremen-Marathon Stand: 06.10.2024 12:37 Uhr

Leonard Maisch vom ATS Buntentor hat den 19. Bremen-Marathon gewonnen. Der gebürtige Unterfranke kam mit einem souveränen Vorsprung von fünf Minuten an.

Von Petra Philippsen

Er hatte die Konkurrenz deutlich abgehängt, als Leonard Maisch am Sonntagmittag die Obernstraße entlang bis zum Zieleinlauf auf dem Marktplatz spurtete – mit fünf Minuten Vorsprung gewann er den 19. Bremen-Marathon in einer Zeit von 2:31:09 Stunden.

Mir geht es gut, es hat riesigen Spaß gemacht. Adrenalin-Euphorie, es ist richtig geil. Ich habe es aber noch nicht ganz realisiert.

(Marathon-Sieger Leonard Maisch bei Radio Bremen)

Der gebürtige Unterfranke, der vor fünf Jahren nach Bremen gezogen und für den ATS Buntentor angetreten ist, hatte bereits 2019 am Marathon teilgenommen. "Damals in einer Zeit von 2:54 Stunden", erklärte er. Diese Zeit hatte Maisch nun deutlich unterboten.

Siegesfeier in der Sauna

Galyna Hartischyn vom LC Hansa Stuhr ist die Siegerin des 19. Bremen-Marathon.

In 2:36:56 Stunden war Benjamin Becker von der LG Rhein-Wied als Zweiter ins Ziel gekommen, vor Oliver Sebrantke (2:40:15 Stunden), dem einstigen Seriensieger des Bremen-Marathon.

"Es war toll", schwärmte Maisch, "das Wetter war wunderbar und super viele Leute an der Strecke, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ende des Monats will ich noch den Frankfurt-Marathon laufen, daher werde ich heute nicht zu viel feiern. Vielleicht gehe ich mit meiner Frau und ein paar Freunden entspannt in die Sauna."

Hartischyn ist die "happy" Siegerin

Die schnellste Läuferin war am Sonntag Galyna Hartischyn vom LC Hansa Stuhr, die in 2:54:46 Stunden am dem Bremer Marktplatz ins Ziel kam.

Ich fühle mich einfach toll, ein toller Tag. An der Schlachte bei Kilometer 35 war etwas Gegenwind, aber ansonsten bin ich happy. Die Zuschauer waren toll und das Wetter hat mitgespielt. Das muss heute gefeiert werden.

(Marathon-Siegerin Galyna Hartischyn bei Radio Bremen)

Auf Platz zwei kam Jennifer Janele (3:01:06 Stunden) und dahinter platzierte sich Ludmilla Bossmann (3:03:42 Stunden).

