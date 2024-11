buten un binnen Miese Aufsteiger-Bilanz und 4 weitere Werder-Fakten zum Duell mit Kiel Stand: 09.11.2024 06:34 Uhr

Zum ersten Mal heißt es ab 15:30 Uhr Werder gegen Holstein Kiel in der Bundesliga. Doch die Bremer haben schon länger keine gute Erfahrung mit Aufsteigern gemacht.

1. Werder wartet noch auf den ersten Heimsieg

Bremen traf im letzten Heimspiel auf den Meister Leverkusen (2:2) und erzielte dabei im 4. Anlauf die ersten Heimtore dieser Spielzeit. Auf einen Heimsieg warten die Hanseaten aber noch, die Gegner in Bremen hatten es aber auch in sich (Dortmund, Bayern, Freiburg und Leverkusen). In den Bundesliga-Spielzeiten 1970/71 und 1998/99 blieb Werder sogar jeweils in den ersten sieben Heimpartien ohne Sieg.

2. Bremen noch nicht 3 Mal in Folge sieglos

Werder Bremen verlor zuletzt mit 1:4 in Mönchengladbach, rutschte in die 2. Tabellenhälfte ab. Trotzdem haben die Hanseaten nach neun Spieltagen drei Punkte mehr auf dem Konto (12) als in der Vorsaison (9). Drei Mal in Folge sieglos blieben die Bremer in dieser Bundesliga-Saison noch nicht, um diese Premiere zu vermeiden, müssen gegen Neuling Kiel drei Punkte her.

3. Gegen Heidenheim 1. Bundesliga-Sieg für Kiel

Holstein Kiel hat im 9. Bundesliga-Spiel den ersten Sieg eingefahren, dieser gelang beim 1:0 gegen Heidenheim. Im 5. Anlauf waren es zugleich die ersten Heimpunkte für die Störche. Trotzdem ist Kiel den 4. Spieltag in Folge auf Platz 17 und den 7. Spieltag in Folge auf einem direkten Abstiegsplatz zu finden. Jetzt streben die Schleswig-Holsteiner eine weitere Premiere an, denn zwei Mal in Folge haben sie in der Bundesliga noch nicht gepunktet.

4. Ein neues Bundesliga-Duell

Werder Bremen gegen Holstein Kiel ist die 972. Paarung der Bundesliga-Geschichte. Beide Vereine standen sich vor Bundesliga-Gründung regelmäßig in der Oberliga Nord gegenüber, im Profi-Fußball gab es diese Paarung aber erst vier Mal, in den Zweitliga-Spielzeiten 1980/81 und 2021/22.

Vor drei Jahren gewannen die Kieler beide Partien gegen Werder (zu Hause 2:1, in Bremen 3:2 nach 0:2-Rückstand), 1980/81 hatte es einen Bremer Heimsieg (5:1) und ein Remis (1:1) gegeben. Das letzte Duell am 29. April 2022 fand auch in Bremen statt, der Ex-Kieler Marvin Ducksch traf per Strafstoß zum 2:0 für Bremen, durch zwei Eigentore Werders (von Niclas Füllkrug und Anthony Jung) kam Kiel zum Ausgleich, ehe Julian Korb sogar zum 3:2 für die Störche traf.

5. Bremer Negativserie gegen Aufsteiger

2022 stieg Bremen in die Bundesliga auf. In der Saison 2022/23 gewann Werder letztmals ein Bundesliga-Spiel gegen einen Aufsteiger, im November 2022 war dies zu Hause beim 2:1 gegen Mitaufsteiger Schalke der Fall. Das Rückrundenspiel bei S04 ging dann mit 1:2 verloren, und 2023/24 gab es gegen die Aufsteiger Heidenheim (zwei Niederlagen) und Darmstadt (ein Remis, eine Niederlage) nur einen Punkt. Seit fünf Bundesliga-Spielen ist Bremen gegen Aufsteiger also sieglos.

