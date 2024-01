buten un binnen Land unter bei Grün-Gold – holprige Vorbereitung zur Tanz-Bundesliga Stand: 11.01.2024 13:20 Uhr

Am Samstag startet in Buchholz die Lateinformations-Bundesliga und die Bremer gehen als Favorit ins Rennen. Doch im Training gab es wieder unerwartete Probleme.

Von Petra Philippsen

Mal wieder läuft es unruhig in der Vorbereitung beim Bremer Grün-Gold-Club. Und mal wieder liegt das an Problemen mit der Trainingshalle. Dieses Mal ist es jedoch nicht die marode Halle an der Schule Delfter Straße, sondern jene an der Gesamtschule Ost.

Nur einmal konnte die Lateinformation von Uta und Roberto Albanese dort vor dem Bundesliga-Start am kommenden Samstag trainieren. Dann legte ein Wassereinbruch in der elektrischen Anlage die Halle komplett lahm.

Tanz-Bundesliga: 8 Teams, 5 Turniere

Das Team war nach dem 13. WM-Erfolg in Hongkong nach einer kurzen Weihnachtspause am 2. Januar wieder ins Training eingestiegen und musste sich so zwischenzeitlich mit einer reduzierten Vorbereitung gemeinsam mit dem B-Team behelfen. Optimal war das nicht, doch mittlerweile wurde eine Trainings-Alternative für Grün-Gold gefunden.

Nun sind die Bremer bereit für den Auftakt in Buchholz. Acht Lateinformationen, fünf Turniere – der Sieger der Bundesliga bekommt das WM-Ticket. Der amtierende Weltmeister geht zwar als klarer Favorit ins Rennen, doch durch die etwas holprige Vorbereitung ist der Auftakt für Grün-Gold sicherlich kein Selbstläufer.

Spannender Kampf um Platz 2

Mit ihrer Choreografie "Made to love" wurde die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz bei der WM in Hongkong Vierter.

Zumal Roberto Albanese die Choreografie "Freedom and Peace" etwas umstellen musste, denn die Fläche in Buchholz ist für das spektakuläre Wanderroundabout zu klein. Das Element ist eines der großen Highlights der Choreografie, durch die Umstellung fällt bei Grün-Gold nun ein Schwierigkeitsgrad weg. Der ist angesichts der Fülle an Höchstschwierigkeiten und Höchstgeschwindigkeit jedoch zu verschmerzen.

Spannend wird in dieser Saison aber besonders der Kampf um Platz zwei werden. Blau-Weiss Buchholz hat sich durch Platz zwei bei der Deutschen Meisterschaft und vor allem den sehr guten vierten Platz bei der Weltmeisterschaft eigentlich als Nummer zwei auf nationaler Ebene etabliert. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Wertungsrichter das sehen.

Denn auch die TSG Bremerhaven wird nach der Enttäuschung über das WM-Aus hochmotiviert in der Bundesliga antreten und darauf hoffen, dass sie den nationalen zweiten Rang zurückerobern kann.

Die Bundesliga der Lateinformationen: Teilnehmende Teams: Choreografie: TSG Bietigheim A Heart and Soul VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace TSG Bremerhaven A Top Gun Blau-Weiss Buchholz A Made to love 1. Latin Team Kiel A Dreams TSC Residenz Ludwigsburg A Change TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond Turnier-Termine: 13. Januar in Buchholz in der Nordheide 27. Januar in Bremerhaven 10. Februar in Kiel 24. Februar in Ludwigsburg 9. März in Bremen

Mehr zum Tanzen:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. Januar 2024, 18:06 Uhr