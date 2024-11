buten un binnen Kohfeldt zum Pokal-Duell mit Werder: "Ist natürlich etwas Besonderes" Stand: 05.11.2024 10:49 Uhr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Florian Kohfeldt mit Darmstadt 98 auf die Bremer. Bei den Hessen läuft es für den früheren Werder-Coach bisher äußerst gut.

In sieben Spielen in der 2. Liga hat Kohfeldt mit den Darmstädtern bisher zwölf Punkte geholt. Nur eine Partie ging verloren. Im DFB-Pokal gelang durch den 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Dynamo Dresden zudem der Einzug in das Achtelfinale.

Dort trifft Kohfeldt mit den Lilien nun ausgerechnet im Weser-Stadion auf Werder. "Mein Bezug zu und meine Sympathien für Werder Bremen sind weiterhin unverändert riesig, daraus habe ich auch nie einen Hehl gemacht", sagt der 42-Jährige in den Vereinskanälen der Darmstädter. "Deswegen ist es natürlich etwas Besonderes für mich, mit Darmstadt 98 an den Ort zurückzukehren, mit dem ich sehr viele Erinnerungen verbinde."

Kohfeldt musste nach dreieinhalb Jahren im Mai 2021 bei den Bremern gehen. Seitdem stand er schon einmal wieder im Weser-Stadion an der Seitenlinie, nämlich beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro am 24. September 2022. Am 3. oder 4. Dezember – noch ist die Partie nicht exakt terminiert – wird er nun erstmals als Coach in einem Pflichtspiel ins Weser-Stadion zurückkehren.

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Sport, 3. November 2024, 19:30 Uhr