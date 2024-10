buten un binnen Historische Torebbe und 4 weitere Werder-Fakten zum Bayer-Duell Stand: 26.10.2024 06:00 Uhr

Das Runde will bei Werder Zuhause einfach nicht ins Eckige. Um 18:30 Uhr kommt der Deutsche Meister Bayer Leverkusen ins Weser-Stadion – tönt dann erstmals das Nebelhorn?

1. Bayer feierte mit Werder-Sieg die Meisterschaft

Bremen und Leverkusen treffen erstmals seit dem 14. April 2024 wieder aufeinander, und dieses Datum ist ein historischer Meilenstein in der Vereinsgeschichte von Bayer. Durch einen 5:0-Heimsieg gegen Werder feierte die Werkself am 29. Spieltag der vergangenen Saison ihre erste Deutsche Meisterschaft. Mit 16 Punkten Vorsprung war das Team von Xabi Alonso in die Partie am Sonntag um 17:30 Uhr gegangen, zwei Stunden später stieg die große Party.

2. Bremen wartet noch auf das erste Heim-Tor dieser Saison

Bei Werder läuft im eigenen Stadion eine kleine Negativ-Serie, keines der ersten drei Heimspiele in dieser Saison wurde gewonnen. Schlimmer noch: Gegen Dortmund (0:0), die Bayern (0:5) und Freiburg (0:1) gelang nicht einmal ein Treffer! Nie zuvor stand der Traditionsklub von der Weser nach den ersten drei Heimspielen einer Bundesliga-Saison noch ohne Tor da. Zehn der guten elf Punkte in dieser Saison holte die Elf von Ole Werner in fremden Stadien und schoss alle zwölf Tore auswärts!

3. Bayer auswärts seit 20 Bundesliga-Spielen ungeschlagen

Gegen Leverkusen wird es nicht einfach, den ersten Heimsieg der Saison einzufahren, schließlich ist der amtierende Meister seit Beginn der vergangenen Spielzeit in der Bundesliga auswärts ungeschlagen. Bayer schaffte 20 Gastspiele in Folge ohne Niederlage (längere Serien gelangen nur den Bayern zwei Mal), nie zuvor war die Werkself mehr als zwölf Auswärtspartien nacheinander ungeschlagen geblieben. In dieser Saison holten die Rheinländer nach Siegen in Mönchengladbach und Hoffenheim bei den Bayern einen Punkt.

4. Leverkusen gegen SVW seit 8 Bundesliga-Spielen ungeschlagen

Werder hat keines der letzten acht Bundesliga-Spiele gegen Bayer gewonnen, neben vier Remis gab es vier Niederlagen. In der letzten Saison hatte Bremen gegen den Meister seine schwächste Bilanz (0 Punkte und 0:8 Tore), verlor das Hinspiel daheim mit 0:3. Positive Erinnerungen an die Werkself fangen so langsam an zu verblassen: Werder holte seinen letzten Titel gegen Leverkusen, 2009 den DFB-Pokal durch einen 1:0-Finalsieg (Torschütze Mesut Özil).

5. Bayer traf in allen Partien, spielte aber noch nicht zu null

Bayer Leverkusen hat es schon in der letzten Saison gerne spannend gemacht, und das setzt sich in der laufenden Spielzeit fort. Was neu ist, sind aber die vielen Gegentreffer: Während in der vergangenen Saison in 16 von 34 Spielen hinten die Null stand, gelang das 2024/25 noch gar nicht. Auf der anderen Seite hat Leverkusen aber auch in jedem Spiel getroffen, und das nur einmal seltener als der Gegner (gegen Leipzig). So ist Bayer seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege) und als Tabellenvierter nur drei Punkte von Rang eins entfernt.

