buten un binnen Heimspiel in Hongkong: Für diese Bremer Tänzerin ist die WM besonders

Jolina Quast ist in Hongkong aufgewachsen, nun kehrt sie mit der Grün-Gold-Lateinformation zur WM in ihre alte Heimat zurück – die Vorfreude und Aufregung sind riesig.

Die Liebe geht manchmal auch kleine Umwege. Die Eltern von Grün-Gold-Tänzerin Jolina Quast hätten sich eigentlich in Norddeutschland über den Weg laufen können. Mutter Berit stammt aus Stuhr, Vater Oliver aus Bruchhausen-Vilsen. Doch kennengelernt haben sich beide im 9.000 Kilometer entfernten Hongkong.

"Mein Vater hat die Wohnung von einer Frau übernommen, die mit meiner Mutter befreundet war", erzählt Jolina Quast buten un binnen, "und bei der Wohnungsübergabe haben sie sich dann kennengelernt." Beide lebten beruflich in Hongkong, und so wurde die 19-jährige Abiturientin mit ihrem jüngeren Bruder Leonard dort geboren.

Bis Jolina 13 Jahre alt war, lebte die Familie in Hongkong, bevor sie zurück nach Stuhr kehrte. Jetzt aber ist die Tänzerin wieder in ihrer alten Heimat, denn sie darf mit der Grün-Gold-Lateinformation am Montag um den WM-Titel tanzen.

Ich freue mich super doll auf die WM, weil Hongkong praktisch mein Zuhause ist. Ich bin schon extrem aufgeregt.

Und als Insiderin hat sie in den vergangenen Wochen viele Tipps an ihre Teamkolleginnen und Kollegen gegeben, die viele Fragen zur Abenteuerreise nach Asien hatten. "Viele hatten Angst, dass Whatsapp da nicht mehr funktioniert", erzählt Jolina Quast, "aber das geht alles. Und man kann da auch alles kaufen, was es hier gibt."

Mandarin hilft in Hongkong nicht weiter

Jolina Quast wurde im November mit Grün-Gold Deutsche Meisterin.

Sie freut sich darauf, ein bisschen die Reiseführerin spielen zu können, den anderen ihre Lieblingsplätze und Restaurants zu zeigen. Aber natürlich erst, wenn es mit dem 13. WM-Titel dann hoffentlich geklappt hat. Als Dolmetscherin kann sie jedoch nicht fungieren, Jolina Quast hat eine deutsche Schule in Hongkong besucht. Ein kleines bisschen Mandarin hat sie dort zwar gelernt, aber in Hongkong wird kantonesisch gesprochen. "Ich kann nicht mal die Straßenschilder lesen", sagt sie, "das läuft alles über Englisch."

Durch ihre Kontakte kann Grün-Gold aber in der Turnhalle ihrer alten Schule bis zum Wettbewerb trainieren. Dort war sie als Kleinkind schon beim Kinderturnen, nun kehrt sie mit dem Weltmeisterteam zurück. Und irgendwie ging in den vergangenen Monaten alles ganz schnell bei Jolina Quast.

Über Ballett und Contemporary zur Lateinformation

Kindheit in Hongkong: Jolina Quast mit ihrem jüngeren Bruder Leonard.

Erst seit dem Frühjahr gehört sie zum Bremer A-Team. In Hongkong hatte sie damals Ballett und Contemporary getanzt, bei ihrer Rückkehr nach Deutschland machte sie 2019 in der Bremer Tanzschule Renz einen Kurs und begleitete dann aus Neugier eine Freundin zum Training im Grün-Gold-Club. Sofort hatte sie die Begeisterung fürs Lateinformationstanzen gepackt.

Über das C- und B-Team kam nun die "Beförderung" in die A-Formation von Uta und Roberto Albanese. Die Feuertaufe bestand Jolina Quast mit dem Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Nun aber wird es richtig ernst. "Ich bin froh, dass ich die DM schon getanzt habe und weiß, dass ich es hingekriegt habe", sagt Quast, "ich bin sehr aufgeregt. Aber ich kann mich auf meine Teamkollegen verlassen, sie unterstützen mich." Ihre Familie wird sie auch unterstützen, ihre Eltern und ihr Bruder ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, die alte Heimat zu einem Heimspiel zu machen.

