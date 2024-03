buten un binnen Heimspiel für Grün-Gold: Tanz-DM findet 2025 in Bremen statt Stand: 01.03.2024 17:24 Uhr

Zwei Jahre lang fand in der Bremer Stadthalle kein großes Tanz-Turnier der Formationen mehr statt. Nun erhielt der Bremer Grün-Gold-Club wieder den Zuschlag.

Von Petra Philippsen

Jahrelang war Bremen regelmäßig Ausrichter der Deutschen Meisterschaft oder der Weltmeisterschaft der Formationen. Der Grün-Gold-Club organisierte selbst dann unter großen Anstrengungen die Veranstaltungen, als nach der Pandemie noch keine Zuschauer zugelassen waren.

Im Jahr 2023 war die Bremer Erfolgsformation von Trainer Roberto Albanese jedoch kein Gastgeber der wichtigsten Tanz-Turniere. Und auch in diesem Jahr muss der GGC wieder auswärts ran: Die Deutsche Meisterschaft findet in Ludwigsburg (9. November) statt, die WM in Wien (7. Dezember).

Grün-Gold-Club bewirbt sich auch für WM 2026

Umso größer ist die Freude nun beim Bremer Grün-Gold-Club, dass man für die Deutsche Meisterschaft 2025 den Zuschlag erhalten hat. Das Turnier wird am 15. November stattfinden.

Wir freuen uns mega. Besonders, weil wir seit 2022 keine Großveranstaltung mehr in Bremen hatten. Es war an der Zeit.

(GGC-Vorsitzender Jens Steinmann bei buten un binnen)

Mit der Choreografie "Freedom and Peace" wurde der Bremer Grün-Gold-Club 2023 zum 13. Mal Weltmeister und gewann die aktuelle Bundesliga-Saison.

Für den 13-maligen Weltmeister ist die DM auch eine wichtige Möglichkeit, um Geld einzunehmen. Da in diesem hochklassigen Tanzsport keine Preisgelder bezahlt werden, müssen sich die Vereine über Sponsoren und Zuschüsse finanzieren. Eine Veranstaltung, bei der mehr als 5.000 Zuschauer in der Bremer Stadthalle erwartet werden dürfen, hilft der Vereinskasse in jedem Fall.

Im Dezember 2026 könnte Bremen dann auch wieder Ausrichter einer Weltmeisterschaft der Formationen werden. "Wir haben uns dafür beworben", bestätigte der GGC-Vorsitzende Jens Steinmann. Die Entscheidung des Welttanzsportverbandes steht aber noch aus. Wer Gastgeber der WM 2025 wird, ist ebenfalls noch nicht entschieden.

