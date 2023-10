buten un binnen Grün-Golds neue Choreo: Tanz im Zeichen von Freiheit und Frieden Stand: 20.10.2023 21:28 Uhr

Politisch soll die Choreografie der Bremer Lateinformation nicht sein, dennoch liefert der zwölfmalige Weltmeister ein starkes Statement – auf allerhöchstem Niveau.

Von Petra Philippsen

Die Tribüne in der Sporthalle an der Schule Delfter Straße war gut gefüllt. Auch vom strömenden Regen ließen sich die Tanzbegeisterten am Freitagabend nicht abhalten. Denn die Neugierde auf die neue Choreografie der Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen war groß.

Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Nach der Erfolgschoreo "Emozioni" ist Trainer Roberto Albanese wieder eine fordernde Hochgeschwindigkeits-Choreografie mit extrem vielen Bildwechseln auf allerhöchstem Tanzniveau gelungen.

"Tanzen bringt ein Stück Freiheit und Frieden"

"Tanzen steht für Respekt, für Akzeptanz. Tanzen bringt ein Stück Freiheit und Frieden", erklärte Albanese, warum ihm das Thema "Freedom and Peace" so wichtig gewesen ist. Als politisches Statement wollte es der 50-Jährige jedoch nicht verstanden wissen.

In der sechsminütigen Choreografie verarbeitete Albanese bei den fünf Lateintänzen Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Paso Doble und Jive Musik von Cynthia Erivo "Stand Up", George Michael "Freedom", Aretha Franklin "Think", Michael Jackson "Man in the Mirror" und Shervin Hajipour "Baraye".

Mehr in Kürze...

