buten un binnen Geplatzter WM-Traum kostet die TSG Bremerhaven womöglich 16.000 Euro Stand: 05.12.2023 16:41 Uhr

Die TSG musste die schon gebuchte Reise zur Tanz-WM in Hongkong wieder stornieren, erhält aber nicht das gesamte Geld zurück. Gesetzt wird nun auf die Einsicht des Verbandes.

Von Karsten Lübben

Es war ein Schock, den die TSG Bremerhaven am 10. November wegstecken musste. Am Abend vor der Deutschen Meisterschaft der Latein-Formationen erhielt die TSG die Nachricht, dass das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) ihr den schon sicher geglaubten Startplatz bei der WM aberkannt hat.

Eigentlich hatte der DTV neben dem Bremer Grün-Gold-Club, der amtierender Weltmeister und Gewinner der Bundesliga ist, die Bremerhaverinnen und die Bremerhavener für die am 18. Dezember in Hongkong stattfindende WM nominiert. Als Grundlage hierfür hatte der Verband sich auf die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft 2022 berufen. Dagegen hatte Blau-Weiss Buchholz allerdings geklagt – und Recht erhalten. Bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig eroberten die Buchholzer hinter dem Grün-Gold-Club dann den 2. Platz und sicherten sich somit das zweite deutsche Ticket für die WM. Die Bremerhavener wiederum schauten als Dritte in die Röhre.

Buchholz konnte die Reise nicht einfach übernehmen

Bitter war dies nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Schließlich hatte die TSG die Reise nach Hongkong schon fix geplant und für den Tross von 28 Personen die Flüge sowie das Hotel gebucht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 39.500 Euro, wie Sportwart Marcel Scherb im Gespräch mit buten un binnen erklärt.

Zunächst bestand die Überlegung, dass die Flüge und das Hotel einfach auf die Buchholzer umgebucht werden. Wie rasch nach der Deutschen Meisterschaft in einem gemeinsamen Online-Meeting mit dem DTV festgestellt wurde, war dies nicht so problemlos möglich. Die Bremerhavener mussten ihre Reise daher stornieren, zahlen dafür aber ordentlich drauf. "Es wird ein Restbetrag von 15.000 Euro bis 16.000 Euro übrig bleiben", berichtet Scherb. Er baut darauf, dass hier der DTV einspringen und die Summe übernehmen wird.

Es gibt bisher keine eindeutige Zusage, aber positive Signale. Nachdem, was da gelaufen ist, denke ich, ist dies das Mindeste, was sie tun können.

(Marcel Scherb, Sportwart der TSG Bremerhaven, im Gespräch mit buten un binnen)

TSG muss 10.000 Euro an die Sportstiftung Bremen zurückzahlen

Die Bremerhavener haben für die Rückabwicklung der Reise laut Scherb sämtliche Anträge gestellt, warten aber noch auf einige Zahlungseingänge. Um den Trip nach Hongkong überhaupt finanzieren zu können, hatte die TSG zuvor zudem Gelder von Sponsoren erhalten, die nun zurückgezahlt werden müssen. "Der ein oder andere möchte sein Geld nicht zurück haben", freut Scherb sich.

Überweisen muss der Klub jedoch noch 10.000 Euro an die Sportstiftung Bremen. Diese hatte dem Grün-Gold-Club und der TSG als WM-Teilnehmer aus dem Land Bremen jeweils diese Summe zur Deckung der Reisekosten zur Verfügung gestellt. Nun geht das Geld zurück.

Wir hätten auch die TSG Bremerhaven sehr gerne gefördert. Leider kommt die Reise zur WM nun nicht zustande. Da es eine zweckgebundene Förderung gewesen ist, muss sie zurückgezahlt werden.

(Peter Gagelmann, Vorstandsvorsitzender der Sportstiftung Bremen)

Freude herrscht derweil bei den Buchholzern, die statt der TSG nun neben dem Grün-Gold-Club Deutschland bei der WM vertreten werden. Wie Trainerin Franziska Becker erzählt, werden sie mit insgesamt 23 Personen nach Hongkong reisen. Die Kosten hierfür lägen bei rund bei 35.000 Euro. Also in etwa im gleichen Bereich wie es bei den Bremerhavenern der Fall gewesen wäre.

Die Latein-Formation von Blau-Weiss Buchholz wird am 13. Dezember die Reise zur Tanz-WM in Hongkong antreten.

Am 13. Dezember, einem Mittwoch, wird der deutsche Vize-Meister vom Hamburger Flughafen in das Abenteuer WM starten. Nach der Ankunft in Hongkong am Donnerstag soll am Freitag und Samstag trainiert werden. "Für uns war es wichtig, dass wir zwei Tage vor Ort haben, um den Jetlag zu überwinden", erklärt Becker. Nach der Stellprobe am Sonntag steht dann am Montag die WM an. Im Anschluss haben die Buchholzer noch anderthalb Tage Sightseeing eingeplant, ehe es am Mittwochabend zurück nach Deutschland geht.

Auch beim Klub aus der Nordheide ist die Finanzierung eine Herausforderung und nur dank der Hilfe von Sponsoren zu stemmen. Gleichwohl geht es nicht ohne einen Eigenanteil, den jedes Mitglied der Formation selbst tragen muss. Damit dieser am Ende möglichst gering ausfällt, läuft derzeit noch eine Spendenaktion.

