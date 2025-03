buten un binnen Furioser Doppelsieg für Bremer Grün-Gold-Club bei Tanz-DM Stand: 02.03.2025 18:56 Uhr

Bei den Latein-Jugendmeisterschaften dominierten zwei Grün-Gold-Paare. Luna Albanese und Dimitri Kalistov verteidigten souverän den Titel. Doch sie hatten Konkurrenz.

Von Petra Philippsen

Am Ende eines langen Turniertages standen nur noch sechs Tanzpaare nebeneinander auf dem Parkett des Stuttgarter Tanzsportzentrums und warteten gebannt auf die Wertung bei dieser deutschen Jugendmeisterschaft in Latein.

Die beiden Bremer Paare des Grün-Gold-Clubs, die es unter 62 Tanzpaaren der Alterklasse von 16 und 17 Jahren ins Finale geschafft hatten, standen gemeinsam da und hofften. Luna Albanese und Dimitri Kalistov waren als souveräne Titelverteidiger in dieses Turnier gestartet und hatten sich keine Blöße gegeben. Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar standen ein klein wenig nervöser da, für die erfolgsverwöhnten Teenager ist es der Neustart in der höheren Altersklasse und hier muss man sich ganz neu beweisen.

Albanese und Kalistov verteidigen erfolgreich den Titel

Luna Albanese und Dimitri Kalistov wurden erneut Deutsche Meister in der Jugend-A Latein.

Erleichtert schauten die beiden, als der 6., dann der 5. und schließlich der 4. Platz aufgerufen wurde – das Treppchen war den Weltmeistern in Latein und in den zehn Tänzen und Vizeweltmeistern im Standard der Junioren II also schon sicher.

Der dritte Platz war es auch nicht und so lagen sich die beiden Bremer Paare schon glücklich in den Armen: Doppelsieg für den Grün-Gold-Club bei der Jugend-DM. Und dann war es offiziell, Luna Albanese und Dimitri Kalistov hatten erneut mit allen Einsen in den fünf Lateintänzen Samba, Rumba, Cha Cha Cha, Paso Doble und Jive dieses Turnier dominiert.

Wir sind sehr glücklich, wie es heute gelaufen ist. Sie haben sehr gut getanzt und auch verdient gewonnen.

(GGC-Trainerin Uta Albanese)

Kuraite und Bayraktar auf Anhieb Vize-Meister

Auch Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar sind in Jugend-Latein für die WM und EM qualifiziert.

Ein klein wenig gezittert hatten Uta und Roberto Albanese aber auch mit ihren Schützlingen Lukrecija Kuraite und Yigit Bayraktar. Denn wirklich sicher kann man sich nie sein, wie Wertungsrichter entscheiden. Und wirklich einig waren sich die neun Unparteiischen bei den anderen fünf Final-Paaren nicht. Doch Kuraite und Bayraktar bekamen am Ende in vier Tänzen den zweiten Platz und im Paso Doble den dritten Platz.

Erleichterung bei den 15-Jährigen, die erst 2025 ihren 16. Geburtstag feiern. "Die beiden sind auch glücklich mit ihrem zweiten Platz", fügte Uta Albanese hinzu. Denn auch sie hatten sich so für die Welt- und die Europameisterschaft in Latein qualifiziert.

Grün-Gold-Paare stachen heraus

Stachen einmal mehr heraus: Luna Albanese und Dimitri Kalistov vom Bremer Grün-Gold-Club.

Ein langer und anstrengender Turniertag lag hinter den beiden Paaren, für Kuraite und Bayraktar hatte er bereits um 12 Uhr mit der Vorrunde begonnen, Albanese und Kalistov hatten ein Freilos. Dann folgten vier weitere Runden bis zum Treppchenplatz um 18 Uhr. Nicht eingerechnet das Einkleiden, Schminken, Aufwärmen seit dem Morgen. Für das Trainerpaar Albanese nicht weniger stressig, sie hatten insgesamt acht Grün-Gold-Paare am Start, dazu noch diverse im Kinderwettbewerb. "Ich hätte mich heute 15-teilen müssen", berichtet Uta Albanese.

Doch der Aufwand hatte sich für die Bremer gelohnt, im Gros der über 60 Paare stachen die beiden Grün-Gold-Duos einmal mehr deutlich heraus. Die Leistungsunterschiede waren im Teilnehmerfeld groß, selbst im Finale waren sie sichtbar. Albanese und Kalistov hatten ihren jüngeren Club-Konkurrenten eben jenes voraus: Zwei Jahre, die sie bereits länger im Leistungstanzen dabei sind. Für Kuraite und Bayraktar war dieser erste große Wettbewerb der A-Jugend ein wichtiges Signal: Auch in der den Älteren sind sie mehr als nur konkurrenzfähig. Mit diesem guten Gefühl ging es auf die lange Heimfahrt nach Bremen und trotz der kurzen Nacht – am Montag wartet wieder der normale Schulalltag auf die Vier.

Externe Inhalte von Instagram

Instagram öffnen

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 3. März 2025, 18:06 Uhr