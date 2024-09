buten un binnen Fritz bekräftigt Keitas Aus bei Werder: "Gibt keinen Weg mehr zurück" Stand: 22.09.2024 12:38 Uhr

Die Bremer planen nicht mehr mit Naby Keita, doch bisher hat der Guineer keinen neuen Klub gefunden. Eine zweite Chance am Osterdeich erhält Keita aber nicht.

Von Karsten Lübben

Vor zwei Wochen wurde noch über einen Wechsel Keitas in die Türkei zu Hatayspor spekuliert. Der Deal ist letztlich allerdings geplatzt – und Keita weiterhin bei Werder unter Vertrag. Klub und Spieler werden es allerdings nicht nochmal miteinander probieren. "Es gibt keinen Weg mehr zurück", bekräftigte Sportchef Clemens Fritz am Sonntag in der TV-Sendung Doppelpass von Sport 1.

"Er ist kein Querkopf", sagte Fritz über Keita. "Naby ist wirklich ein recht guter Typ." Dass dieser sich im April geweigert hat, mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen zu reisen, sei allerdings "ein No-Go" gewesen.

Nachdem der Wechsel in die Türkei nicht geklappt hat, hofft Fritz darauf, dass Keita sich alsbald einem anderen Klub anschließt. Zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Transferfenster noch bis zum 1. Oktober geöffnet ist. Ansonsten soll in der Winterpause eine Lösung gefunden werden.

