buten un binnen Frankfurts Flow und 4 weitere Fakten zum Werder-Spiel

Auswärts kommen die Bremer bisher gut zurecht, am Abend (Beginn: 18:30 Uhr) wollen sie die Frankfurter Siegesserie reißen lassen. Besonders achten müssen sie auf Omar Marmoush.

1. Frankfurt ist im Flow

Die Eintracht hat zuletzt vier Pflichtspiele in Serie gewonnen. In der Bundesliga holten sie gegen den VfL Bochum (7:2) und den VfB Stuttgart (3:2) jeweils einen Sieg. Im DFB-Pokal setzten sie sich gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und in der Europa League gegen Slavia Prag (1:0) durch. 20 Punkte aus den ersten zehn Bundesliga-Spielen sind für die Frankfurter zudem die beste Bilanz seit zwölf Jahren.

2. Werder fühlt sich auswärts wohler

Drei ihrer bisher vier Siege in dieser Bundesliga-Saison holten die Bremer in Auswärtsspielen. Nur die Bayern (23 Tore) haben in dieser Saison in fremden Stadion häufiger getroffen als Werder (13 Tore).

3. Beide Teams haben eine gute Trefferquote

Werder braucht in dieser Bundesliga-Saison bisher im Durchschnitt lediglich sieben Torschüsse, um einen Treffer zu erzielen. Noch besser schaut es bei den Frankfurtern aus. Im Durchschnitt landete bis dato bei ihnen jeder fünfte Schuss im Tor. Beim 3:2 gegen Stuttgart waren sie sogar mit ihren ersten drei Schüssen jeweils erfolgreich.

4. Werner und Toppmöller warten auf den ersten Sieg

Werder-Coach Ole Werner und Frankfurts Coach Dino Toppmöller kennen sich gut, weil sie gemeinsam den Lehrgang zur Pro-Lizenz absolviert haben. Bisher konnte der eine den anderen als Cheftrainer aber noch nicht besiegen. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison endeten jeweils mit einem Unentschieden (2:2, 1:1).

5. Frankfurts Marmoush ist bisher nicht zu stoppen

Mit elf Treffern liegt Omar Marmoush aktuell nicht nur auf Platz eins der Torjägerliste, sondern mit sieben Assists ist er aktuell auch der beste Vorlagengeber der Bundesliga. In den vergangenen drei Pflichtspielen hat er zudem jeweils einen Freistoß verwandelt. Gut für Werder: Gegen die Bremer hat der Ägypter in der Bundesliga noch nie getroffen – und auch noch nie gewonnen.

