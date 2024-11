buten un binnen Ex-Werder-Kapitän Toprak beendet seine Karriere mit emotionalen Worten Stand: 14.11.2024 15:45 Uhr

Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Antalyaspor im Sommer 2024 war Ömer Toprak zuletzt vereinslos gewesen. Nun zog er Konsequenzen.

Von Julian Meiser

Der 35-jährige Fußballprofi Ömer Toprak hat seine Schuhe an den Nagel gehängt. Auf der Plattform Instagram verkündete Toprak am Donnerstag: "Nach 16 Jahren beende ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge meine Karriere."

Toprak erinnert sich an Zeit in Bremen

In Deutschland spielte Toprak für den SC Freiburg, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Beim SVW war der robuste Innenverteidiger zwischen 2019 und 2022 unter Vertrag. Eine prägende Zeit für den einstigen türkischen Nationalspieler.

"Auch einen beschämenden Abstieg mit Werder Bremen musste und durfte ich miterleben", schrieb Toprak bei Social-Media: "Zum Glück wurde dieses Kapitel gefolgt von einem weiteren Aufstieg, in dem ich den glorreichen SV Werder als Kapitän aufs Feld führen durfte."

Topraks Start in Bremen war nicht einfach

Topraks erste Saison im Werder-Dress, die Spielzeit 2019/2020, war zum einen von der Coronapandemie geprägt, zum anderen von Verletzungspech gekennzeichnet. Vor allem eine Sehnenentzündung und ein Anriss des Syndesmosebands machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

In der Folgespielzeit blieb er weitgehend verschont von Verletzungen, am Ende der Saison stieg er mit den Grün-Weißen jedoch als Vorletzter in die 2. Bundesliga ab. Im Jahr drauf lief es besser. Mit Toprak als Kapitän gelang Werder der direkte Wiederaufstieg ins Oberhaus.

Eine leistungsbezogene Vertragsverlängerung beim SV Werder lehnte er im Anschluss allerdings ab und wechselte 2022 in die Türkei zu Antalyaspor.

Insgesamt bestritt Toprak 263 Spiele in der Bundesliga und 51 in der 2. Bundesliga. Außerdem brachte es der gebürtige Ravensburger auf 39 Partien in der Königsklasse.

Dieses Thema im Programm:

Nachrichten,, Bremen Eins, 14. November 2024, 16 Uhr