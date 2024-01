buten un binnen Erst gepatzt, dann geglänzt: Grün-Gold gewinnt Tanz-Bundesliga-Auftakt Stand: 13.01.2024 23:19 Uhr

Die Bremer Lateinformation musste in der Vorrunde eine Schrecksekunde überstehen, doch am Ende räumte der Weltmeister sieben Mal die Eins ab. Bremerhaven wurde Dritter.

Von Petra Philippsen

Der Schreck saß für einen Moment tief am Samstagabend in der Nordheidehalle in Buchholz. Die Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs tanzte gerade in der Vorrunde das Wanderroundabout, eines der Highlights der Choreografie "Freedom and Peace", da verlor Tabea Horstmann bei einer schnellen Drehung den Halt und rutschte weg.

Ausgerechnet eine der erfahrensten Tänzerinnen im Bremer Team schlittere ein Stück übers Parkett, doch eben weil sie so erfahren ist, fing sie sich schnell. "Weitermachen!", rief sie den anderen zu.

"Haben im Finale die Antwort gegeben"

Solche Patzer sieht man sehr selten beim Bremer Grün-Gold-Club, doch sie passieren eben auch einem 13-maligen Weltmeister. Und gerade das Wanderroundabout hatte Trainer Roberto Albanese für diesen Bundesliga-Start nochmals umstellen müssen, da die Tanzfläche in Buchholz zu knapp ausgelegt war für dieses spektakuläre Element.

So etwas passiert halt. Aber sie ist professionell damit umgegangen und hat sich sehr schnell wieder gefangen. Und im Finale haben wir dann die Antwort gegeben. Das war endlich mal wieder ein absolut fehlerfreier Durchgang.

(GGC-Vorsitzender Jens Steinmann bei buten un binnen)

7 Mal Platz 1 für Grün-Gold

Mit der Choreografie "Freedom and Peace" wurde Grün-Gold bereits Deutscher Meister und Weltmeister.

Die GGC-Formation verließ nach der Vorrunde das Parkett und dann hieß es durchatmen, sich sammeln und voll fokussieren auf den Finaldurchgang der besten sechs Formationen – den die Bremer trotz des Ausrutschers natürlich erreicht hatten. Schließlich tanzt Grün-Gold die mit Abstand anspruchsvollste Choreografie im Feld der acht Bundesligisten.

Und diesem Anspruch wurden sie in der Finalrunde dann vollkommen gerecht. Mit einem weltmeisterlichen Auftritt fegten die Bremer über das Parkett und ließen den Wertungsrichtern mit der furiosen Leistung an diesem Abend keinerlei Spielraum: Sie mussten sieben Mal Platz eins werten und sie taten es.

Buchholz verteidigt Platz 2 vor der TSG

Blau-Weiss Buchholz belegte mit "Made to love" verdient den zweiten Platz.

Während sich die Tänzerinnen und Tänzer des Grün-Gold-Clubs schon ausgelassen in den Armen lagen, warteten die Zuschauer gespannt, wer sich wie hinter den Bremern einreihen würde.

Und auch da waren sich die Wertungsrichter völlig einig: Gastgeber Blau-Weiss Buchholz erhielt sieben Mal Platz zwei und untermauerte nach dem zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften, dem starken vierten Rang bei der WM seine Position als zweite Kraft im deutschen Lateinformationssport.

Nächstes Turnier in Bremerhaven

Die TSG Bremerhaven konnte sich gegen Blau-Weiss Buchholz nicht durchsetzen.

Die TSG Bremerhaven tanzte mit "Top Gun" auf den dritten Rang, auch hier war die Wertung mit sechs dritten und einem vierten Platz sehr eindeutig.

In beiden getanzten Runden war ein deutlicher Leistungsunterschied zwischen Buchholz und Bremerhaven zu erkennen und angetrieben von der heimischen Kulisse brachte Blau-Weiss zwei sehr gut getanzte Durchgänge mit viel Schwung aufs Parkett. Am 27. Januar findet das zweite Bundesliga-Turnier statt, Ausrichter ist dann die TSG Bremerhaven.

Ergebnis 1. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen: Platz Team Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A Made to love 2 2 2 2 2 2 2 3. TSG Bremerhaven A Top Gun 3 3 3 3 3 3 4 4. TSG Bietigheim A Heart and Soul 4 4 4 4 4 4 3 5. TSC Residenz Ludwigsburg A Change 5 5 5 5 5 5 5 Kleines Finale: 6. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A James Bond 1 3 2 1 2 1 1 7. 1. Latin Team Kiel A Dreams 2 2 3 2 1 3 2 8. VfL Bochum 1848 TSA A I'm alive 3 1 1 3 3 2 3

