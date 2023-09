buten un binnen EM-Gold! Werders Tischtennis-Ass Falck ärgert Boll Stand: 17.09.2023 21:38 Uhr

Toller Erfolg für Mattias Falck: Bremens Sportler des Jahres holt mit Schweden den Titel bei der Team-EM – und schlägt das deutsche Team um Timo Boll mit 3:1.

Von Petra Philippsen

Am Ende gab es kein Halten mehr in der Arena von Malmö. Das schwedische Tischtennis-Team lag sich ausgelassen hüpfend in den Armen, auf der Tribüne toste der Jubel.

So sehen Sieger aus: Das schwedische Team um Mattias Falck (3. von links) bedankt sich bei den Fans in Malmö.

Schweden war selig, nach 21 Jahren hatten sie sich wieder Gold bei einer Team-Europameisterschaft geholt – mit dem 3:1-Sieg gegen Deutschland.

Und mittendrin im gelb-blauen Freudentaumel war auch Mattias Falck dabei. Werders Topstar im Bundesliga-Team und Bremens Sportler des Jahres hatte eine sehr starke Europameisterschaft gespielt, sein Sieg gegen den französischen Shootingstar Alexis Lebrun im Halbfinale zählte zu den Highlights der Turnierwoche.

Boll dreht 0:2-Rückstand gegen Falck

Die "gelbe Wand" gibt es nicht nur bei Borussia Dortmund – auch die schwedischen Tischtennis-Fans in Malmö unterstützten ihr Team frenetisch.

Dass Falck einen weiteren furiosen Auftritt in diesem packenden Finalduell nicht mit einem Sieg krönen konnte, war der einzige Wermutstropfen des Abends und lag an seinem Gegner: Timo Boll. Die 42-jährige Tischtennis-Legende schaffte es tatsächlich, einen 0:2-Rückstand gegen Falck irgendwie zu drehen, einen Matchball im fünften Satz abzuwehren und die Partie noch mit 3:2 zu gewinnen.

So war es an Kristian Karlsson und Truls Möregardh, Schwedens Finaltraum am Leben zu halten. Und Möregardh rang schließlich Boll im vierten Einzel nieder. Man merkte Boll an, dass ihn die epische Partie gegen Falck geschafft hatte, aber mit seiner gewieften Erfahrung drehte er auch das Spiel gegen Möregardh nach 0:2-Rückstand – dieses Mal aber ohne Glück im fünften Satz. Silber für Boll statt seines 21. EM-Titels und Enttäuschung beim deutschen Team mit Benedikt Duda und Kay Stumper.

Für Falck wird die schwedische Party-Sause jedoch früh enden, bereits am Dienstagabend steht er in Bremen wieder an der Platte im Bundesliga-Duell mit Ochsenhausen. Dann wartet kein Geringerer als der Weltranglistenfünfte Hugo Calderano – der Schwung der goldenen EM-Woche wird Falcks Müdigkeit sicher wegfegen.

