buten un binnen Eine echte Torgarantie und 4 weitere Fakten zu Werders Stuttgart-Duell

Eine echte Torgarantie und 4 weitere Fakten zu Werders Stuttgart-Duell

Der VfB ist im Reisestress und auswärts wenig erfolgreich. Ein Vorteil für Werder ab 15:30 Uhr? Fest steht wohl nur, dass es keine Nullmummer im Weser-Stadion wird.

1. An der Weser ein Duell mit Torgarantie

55 Mal gastierte der VfB Stuttgart in der Bundesliga bei Werder Bremen, und immer fiel mindestens ein Treffer, es gab also an der Weser noch kein 0:0. In den letzten 30 Heimspielen gegen Stuttgart traf Bremen immer, insgesamt erzielten die Hanseaten gegen den VfB die meisten Heimtore (117) – auch zusammen mit den Auswärtstreffern war Werder gegen die Schwaben am häufigsten erfolgreich (185-mal).

2. Bei Werder ist der 2. Heimsieg das Ziel

Die Bremer holten in dieser Saison nur ein Drittel ihrer Punkte im Weser-Stadion (fünf von 15) und liegen in der Heimtabelle auf Platz 14. Nur vier Treffer gelangen zu Hause. Ein spätes Jokertor von Oliver Burke bescherte Werder am 10. Spieltag den bisher einzigen Heimsieg der Saison, der 27-jährige Schotte traf gegen Kiel in der 89. Minute zum 2:1. Gleich zwei Heimsiege in Folge feierten die Hanseaten zuletzt vor über einem Jahr – im September 2023 erst gegen Mainz (4:0) und dann gegen Köln (2:1).

3. Stuttgart will seine Auswärtsflaute beenden

Auswärts hat der VfB Stuttgart in den letzten drei Bundesliga-Spielen nicht gewonnen, blieb in der Fremde zuletzt sogar zweimal ohne eigenen Treffer. Bei der 0:4-Niederlage bei den Bayern (7. Spieltag) und beim 0:0 in Leverkusen (9. Spieltag) gaben die Schwaben insgesamt nur neun erfolglose Torschüsse ab. Den einzigen Bundesliga-Auswärtssieg der Schwaben in dieser Saison gab es am 3. Spieltag in Mönchengladbach (3:1).

4. Auswärtsdreierpack: Hoeneß-Team im Reisestress

Für den VfB Stuttgart stehen gleich drei Auswärtsspiele in Folge auf dem Programm und dies innerhalb von nur sieben Tagen! Die Schwaben treten drei Tage nach der Champions-League-Partie in Belgrad nun in der Bundesliga bei Werder Bremen an und weitere drei Tage danach im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Jahn Regensburg.

5. Flanken-Spezialist Weiser macht die Hundert voll

Einer von Bremens Flanken-Spezialisten über rechts ist Mitchell Weiser, der in seiner Bundesliga-Karriere schon elf Mal einen Treffer mit einer Flanke aus dem Spiel vorbereitet hat (zwei davon in dieser Saison in Augsburg und Wolfsburg). Der 30-Jährige wechselte im Sommer 2021 aus Leverkusen zum damaligen Zweitligisten Werder Bremen. Nun steht Weiser vor seinem 100. Pflichtspiel für die Hanseaten.

