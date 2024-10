buten un binnen "Ein großer Schock": Wie die Werder-Familie um Burdenski trauert

Ein sehr trauriger Tag für Werder Bremen und die Familie Burdenski. Dieter ist sehr vital aus dem Leben geschieden. In vielerlei Rollen hat er diesem Verein gutgetan und den Erfolg des Vereins mitgeprägt. Er war Klebstoff und hat in unterschiedlichen Rollen immer seine Leidenschaft für Werder Bremen zum Ausdruck gebracht. Er war aber auch jemand, der immer wieder auch den Finger in die Wunde gelegt hat – im positiven Sinne. Er hat sich nie mit einem Stillstand zufrieden gegeben, sondern uns auf der inhaltlichen Ebene auch immer mal 'in den Arsch getreten'. Das hat ihn so besonders gemacht, weil er diesen Verein wirklich von ganzem Herzen geliebt hat.

(Klaus Filbry bei buten un binnen)