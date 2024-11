buten un binnen Darum ist Fin Bartels in Bremen, aber nicht im Weser-Stadion Stand: 08.11.2024 06:40 Uhr

Werder gegen Holstein Kiel, das ist für Fin Bartels eigentlich eine Herzensangelegenheit. Und der Ex-Profi beider Klubs ist zwar in Bremen, verpasst aber das Duell.

Von Felix Ilemann und Petra Philippsen

Fin Bartels ist schon am Donnerstag in Bremen angekommen, zu seinem ganz persönlichen Spitzenspiel ist der Ex-Fußballprofi frühzeitig vor Ort. Werder Bremen und Holstein Kiel, diese beiden Klubs trägt der 37-Jährige weiter in seinem Herzen.

Doch ausgerechnet an diesem Wochenende kann Bartels nicht beim Duell im Weser-Stadion dabei sein. Stattdessen arbeitet der Kieler auf der Messe in der Bremer Stadthalle.

Leider kann ich nicht zum Spiel, weil ich beruflich eingespannt bin. Es ist eigentlich nur einen Katzensprung vom Stadion entfernt. So nah und doch so fern.

(Ex-Profi Fin Bartels bei buten un binnen)

Riesenfreude über Kiels ersten Bundesliga-Dreier

Messe statt Fußball. "Gin Bartels, statt Fin Bartels ist jetzt das Motto", erzählt er mit einem Augenzwinkern. Doch trotz der neuen Karriere verfolgt Bartels auch anderthalb Jahre nach seinem Abschied als Profifußballer seine beiden früheren Klubs weiterhin intensiv.

Ich versuche, Holstein und Werder immer live zu gucken, das ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit für mich.

(Ex-Profi Fin Bartels bei buten un binnen)

Und so hat sich Bartels vor allem über den historischen ersten Bundesliga-Sieg seiner Kieler in der vergangenen Woche gefreut. "Der erste Dreier gegen Heidenheim war schon sehr sehr wichtig. Die Spiele davor waren alle ordentlich, aber es hat noch das Quäntchen gefehlt, um endgültig in der Bundesliga anzukommen."

"Wird für Bremen kein Selbstgänger"

Nun seien seine Kieler aber voll da und "haben Blut geleckt. Wahrscheinlich wollen sie auch etwas aus Bremen mitnehmen", so Bartels. Werder dagegen hatte zuletzt gegen Gladbach eine herbe 1:4-Schlappe kassiert.

"Das war Bremens schwarzes Gesicht, aber ansonsten machen sie das mehr als ordentlich. Fußballerisch macht es meistens Spaß zuzugucken. Deshalb wird es eine schwere Aufgabe für Kiel, aber auch für Bremen kein Selbstgänger."

"Schiedlich-friedlich 1:1"

Irgendwo zwischen den Messeständen wird Bartels am Samstag um 15:30 Uhr doch versuchen, ein bisschen was von seinem Herzensduell mitzubekommen. Nicht im Weser-Stadion dabei sein zu können schmerzt und im Weser-Stadion gibt es immer noch viele, die ihn bis heute schmerzlich vermissen. Sechs Jahre lang war lang war Bartels der kongeniale Partner von Max Kruse und Liebling vieler Werder-Fans.

Aber auf einen Favoriten festlegen möchte sich Bartels lieber nicht. "Ich hoffe, es geht schiedlich-friedlich unentschieden 1:1 aus und danach geht’s für beide dann richtig los."

