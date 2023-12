buten un binnen Buchholz im 7. Tanz-Himmel: "Haben bombastische Leistung gezeigt" Stand: 19.12.2023 10:54 Uhr

Blau-Weiss Buchholz legte bei der Tanz-WM in Hongkong als Neuling einen furiosen Auftritt hin, die Freude über Platz vier ist riesig. Der Einsatz hatte sich gelohnt.

Von Petra Philippsen

Noch bevor die Buchholzer ihre Schlusspose aufs Hongkonger Parkett gelegt hatten, übermannten Trainerin Franziska Becker schon die Tränen. Einmal mehr war sie überwältigt vom furiosen Auftritt ihrer Lateinformation, die bei ihrem WM-Debüt so abgeklärt aufgetreten war wie ganz erfahrene Tanz-Hasen.

Und mit dieser beeindruckenden Leistung holte sich Blau-Weiss Buchholz auf Anhieb den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft.

Wir sind absolut happy, die Mannschaft hat drei Mal sensationell abgeliefert und hier eine bombastische Leistung gezeigt.

(Bucholz-Trainerin Franziska Becker bei buten un binnen)

Buchholz begeistert und überzeugt

Mit ihrer Choreografie "Made to love" beeindruckten die Norddeutschen die internationalen Wertungsrichter wie auch die Zuschauer, für die diese zweite deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft ein völlig unbeschriebenes Blatt war.

Doch mit ihrer tänzerischen Qualität, dem hohen Schwierigkeitsgrad der Choreografie und der enormen Energie, mit der die Buchholzer in allen drei Runden auftraten, hatten sie sofort begeistert und überzeugt.

Buchholz für viele Beobachter gefühlter Zweiter

Blau-Weiss Buchholz tanzte bei der WM mit "Made to love" drei sehr starke Runden.

Im Finaldurchgang trat Blau-Weiss als erste Formation an und blieb fehlerfrei – mit 33,44 Punkten erhielt sie eine gute Wertung und musste von da an ausharren, wie die Konkurrenz abschneiden würde. Dass der Bremer Grün-Gold-Club als Titelfavorit vorbeiziehen würde, war eingeplant. Aber nicht wenige Beobachter hätten Buchholz nach ihren hervorragenden Auftritten in Hongkong auf Rang zwei gesetzt.

Die zwölf Wertungsrichter sahen es anders. Sie setzten die Österreicher von Zwölfaxing hinter Bremen und schätzten auch die neue Choreografie der mongolischen Formation Moon Dance noch etwas besser ein als Buchholz. An "It's a mind game" von Moon Dance, das mit einer wilden Musik-Mischung aus Klassik und Pop und extrem vielen Showelementen ein Schachspiel nachempfinden sollte, schieden sich allerdings die Geister. Buchholz sah dennoch das Positive.

Dass wir jetzt auch noch 0,39 Punkte an einer Medaille vorbei sind bei der Weltmeisterschaft in Asien gegen das beste asiatische Team, ist wirklich sensationell. Wir sind einfach mega happy.

(Bucholz-Trainerin Franziska Becker bei buten un binnen)

Ohne Patzer, ohne Nerven: "Das war eine irre Leistung"

Die Lateinformation von Blau-Weiss Buchholz trat zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft an.

Der Freudenrausch der Norddeutschen war völlig berechtigt. Selten war ein Debütant auf der großen, internationalen Bühne so schnell oben mit dabei gewesen. Ohne Nervosität, ohne Anschlaufschwierigkeiten, ohne Patzer. Sogar Grün-Gold war im Finale ein Patzer passiert. Buchholz dagegen hatte seine Feuertaufe mit mehr als Bravour bestanden.

"Ich kann mich wirklich nur wiederholen", meinte Trainerin Becker, "ich bin so beeindruckt, wie furchtlos sie drei Mal so abgeliefert haben. Bei dem Schwierigkeitsgrad ist das eine irre Leistung." Schon bei der Deutschen Meisterschaft vor vier Wochen hatte sie ihre "furchtlose" Mannschaft sprachlos gemacht. Dort hatte das Team dem enormen Druck standgehalten und sich nach dem Trubel um die Klage sportlich das WM-Ticket erkämpft.

Topmotiviert für die Bundesliga-Saison

Wie sehr sich die Buchholzer diesen Platz bei der Weltmeisterschaft verdient hatten, demonstrierten sie eindrucksvoll in Hongkong. Der Einsatz hatte sich gelohnt und soll nun auch Schwung geben für anstehende Bundesliga-Saison ab Januar. Ihren Status als Nummer zwei in Deutschland will Blau-Weiss Buchholz da festigen.

Wir gehen jetzt erst einmal in eine verdiente Pause und dann starten wir topmotiviert in die Bundesliga. Da werden wir unsere Leistung auch bestätigen.

(Bucholz-Trainerin Franziska Becker bei buten un binnen)

Das Ergebnis der WM der Lateinformationen: Platz Team Land Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen Deutschland Freedom and Peace 36,20 2. HSV Zwölfaxing Österreich Momentum 35,21 3. Moon Dance Mongolei It's a game of minds 33,83 4. Blau-Weiss Buchholz Deutschland Made to love 33,44 5. Star Dance Mongolei The Spirit of Mongolia 32,46 6. Adagio Ukraine Unbreakable 32,13 Im Halbfinale ausgeschieden: Union Perchtoldsdorf Österreich One Millione Reasons 4 love eDance Kaosiung Taiwan The Spirit of King Best in Nantou Taiwan Anew Born Gála Dance Club Ungarn Love Double V Niederlande Work it! DanceHYpe Hongkong Jade

